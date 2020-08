JEVNT: Målfoto måtte til for å skille Iversby Hvideberg (venstre) og Bystrøm (høyre). Foto: Geir Olsen

Bystrøm slo tilbake etter Tour de France-vraking: Vant for første gang på seks år

RØYSE (VG) Som i kvinneklassen ble det er særdeles tett oppgjør i herreklassen. Jonas Iversby Hvideberg (21) så ut til å ta seieren, men på de siste meterne kom Sven Erik Bystrøm (28) raskt. Etter målfoto ble Bystrøm kåret til norgesmester.

Med 16 mann på start var det Uno-X Pro Cycling Team som var laget å slå under herrenes NM-fellesstart, og de tok også kontrollen tidlig. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) prøvde seg i brudd med syv mil igjen av det 200 kilometer lange rittet, men forsøket hans ble kjørt inn to mil senere.

Angrepene fortsatte og ut på den siste 13,3 kilometer lange runden hadde Anders Oddli (Team Coop) og Martin Bugge Urianstad (Uno-X Pro Cycling Team) 40 sekunder ned til et redusert hovedfelt, hvor de største favorittene satt.

Sven Erik Bystrøm (UAE Team Emirates), Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X Pro Cycling Team) og Carl Fredrik Hagen (Lotto–Soudal) kom seg opp, og de tre kjørte raskt fra de to andre.

Bak i feltet var det full stopp, og dermed ble det raskt klart at det var de tre som skulle gjøre opp om medaljene.

I spurten var Bystrøm og Iversby Hvideberg klart sterkest og målfotoet viste at Bystrøm var de nødvendige millimeterne foran.

Det er den første seieren til Bystrøm siden han vant U23-fellestarten i VM i 2014.

FORSØKTE SEG: Oddli og Bugge Urianstad ledet ut på den siste runden. Foto: Geir Olsen

Det var mange frafall allerede før start. Regjerende norgesmester Amund Grøndahl Jansen reiste tidligere i uka ned til Frankrike på treningsleir etter at han ble tatt ut til Tour de France, og Andreas Leknessund har også dratt til Frankrike for å forberede seg til mandagens tempo i U23-EM. I timene før start kom det også frem at Edvald Boasson Hagen ikke ville delta. 33-åringen trengte nemlig mer hvile før Tour de France etter en hard utgave av Critérium du Dauphiné forrige uke.

– Da passer det dessverre dårlig med NM i år, sier Boasson Hagen til TV 2.

Damenes ritt ble en thriller mot slutten. Fem ryttere kom sammen inn på oppløpet.

Vibeke Lystad (TVK) så ut til å tro at hun hadde avgjort til sin fordel og løftet armen i været og jublet for seier kort før målstreken.

– Det er jo klassikeren. Du skal ikke juble før du er over, men jeg så henne ikke heller, sier Lystad.

På de siste meterne kom Mie Bjørndal Ottestad (Asker CK), og vant med så lite som 9/1000 sekund.

JEVNT: Målfotoet viste at det ikke skilte mye mellom Lystad (med armen i været) og Bjørndal Ottestad.

–Det føles litt uvirkelig. Helt uforventet. Det var helt rått at vi klarte å danne et så bra brudd og holde helt inn. Jeg lå egentlig sist og ble litt hindret av Vita (Heine) og tok yttersvingen. At jeg i hele tatt klarte å ta det over målstreken er helt sykt, sier Bjørndal Ottestad til VG.

Emilie Moberg (Drops) tok bronsen.

