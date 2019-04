VANT FORRIGE HELG: Alexander Kristoffs seier i Gent-Wevelgem var av den imponerende sorten. Her er han på podiet i Belgia. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Kristoff-trener: – Sportslig er Alexander større enn Hushovd

OUDENAARDE (VG) Alexander Kristoff (31) er i ferd med å ta igjen Edvald Boasson Hagen (31) som Norges mestvinnende syklist noensinne. Om han også er større enn Thor Hushovd (41), strides trenerne deres om.

Boasson Hagen har 76 proffseirer i løpet av karrieren. Kristoff har 74. Og bak der igjen kommer Thor Hushovd med sine 67 triumfer.

Men bak tallene skjuler det seg flere historier: For mange av Kristoffs seirer veier langt tyngre enn dem til Boasson Hagen. Og Kristoff har vunnet mer de siste årene enn landsmannen fra Rudsbygd i Oppland.

– Antall seirer betyr selvsagt ingenting. Det som betyr noe, er hva slags seier det er snakk om. Se på statistikken på Procyclingstats.com i stedet. Der inngår vekting av seirene også, sier Kristoff-trener Stein Ørn.

Han snakker med VG to dager før Flandern rundt. Der skal både Boasson Hagen og Kristoff i ilden. Kristoff nevnes, i motsetning til Boasson Hagen, som en av de heteste favorittene i Belgia.

– Alexander har medalje fra alle mesterskap. Han har levert på topp i VM år etter år. Han har vunnet to monumenter så langt og store klassikerløp, han har vunnet tre Tour de France-etapper, samt undervurderte store løp i Tyskland, England og Frankrike. Resultatene er ganske entydig, sier Ørn.

Hos nettstedet Procyclingstats.com står Kristoff oppført med 13.667 poeng så langt i karrieren. Boasson Hagen har 13.048, mens Hushovd landet på 12.382 før han la opp.

Kristoff var en rytter som blomstret sent i karrieren. Men da det først skjedde, gikk det fort: Han har VM-sølv, EM-gull og OL-bronse på CV-en sin. Han har også vunnet tre etapper i Tour de France, samt både Milan-San Remo og Flandern rundt.

Thor Hushovd har derimot VM-gull, ti etappeseirer i Tour de France, to grønne trøyer fra samme ritt og vært på podiet i et ritt som Paris-Roubaix.

– Hvordan rangerer du Kristoff og Hushovd?

– Det er bare å se på rankingen. Den lyver ikke. Den er basert på seirene og betydningen av disse, sier Ørn.

KRISTOFF-TRENER: Stein Ørn er både trener og stefar for Alexander Kristoff. Foto: Carina Johansen

– Du mener Kristoff er størst?

– Det er bare å se på rankingen, gjentar Ørn.

Deretter bruker han god tid på å rose Hushovd som en pioner i norsk sykkelsport. Det har gitt sørlendingen en unik posisjon i historiebøkene, mener han.

– Men sportslig sett, så er Alexander størst. Det er udiskutabelt, sier Ørn.

I Trondheim sitter imidlertid Atle Kvålsvoll. Han var i mange år Thor Hushovds personlige trener. Og Kvålsvoll er ikke enig med med Stein Ørn.

– Det er alltid vanskelig å måle ryttere opp mot hverandre. Kristoff har bedre klassikerplasseringer enn Thor. Mens Thor har flere Tour de France-seirer og grønn trøye. Og sist, men ikke minst, så er han verdensmester. Så jeg er nok like lite objektiv som Stein: For meg er Thor sportslig udiskutabelt størst, smiler han til VG.

På et lite hotell utenfor den belgiske byen Oudenaarde holdt Alexander Kristoff pressetreff fredag ettermiddag. To dager før et av sesongens aller største ritt tok han seg tid til å gjøre ti minutter lange intervjuer med norske medier på tomannshånd.

MØTTE MEDIENE I BELGIA: Her er Alexander Kristoff og stjernespurter Fernando Gaviria hos UAE i møte med pressen fredag før Flandern rundt. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Kristoff, iført joggebukse og en jakke fra UAE-laget, er alltid avslappet i møte med norske journalister. Og han er avslappet til en rangering av seg selv og andre norske ryttere.

– Thor har vunnet VM. Jeg var nær i Bergen. Hadde jeg vunnet da, så hadde jeg sagt «kanskje, ja», men det gjorde jeg jo ikke. Det er små marginer. Thor har hatt en fantastisk karriere og var den som startet alt dette for Norge, med gode resultater. Så jeg føler personlig at han ... Han var mitt store forbilde, så det er vanskelig å mene at jeg er større, gliser Kristoff.

Antall proffseirer:

Edvald Boasson Hagen: 76

Alexander Kristoff: 74

Thor Hushovd: 67

Knut Knudsen: 41 (49 ifølge Wikipedia)

Kurt Asle Arvesen: 19

Dag Erik Pedersen: 18

Dag Otto Lauritzen: 14

Kilde: Procyclingstats

OKSE: Thor Hushovd på oppløpet i den franske byen Lourdes under Tour de France i 2011. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Poeng:

Alexander Kristoff: 13667

Edvald Boasson Hagen: 13048

Thor Hushovd: 12382

Knut Knudsen: 6762

Kurt Asle Arvesen: 4698

Dag Erik Pedersen: 3316

Dag Otto Lauritzen: 2712

Kilde: Procyclingstats

Publisert: 06.04.19 kl. 12:59