REAGERER: Alexander Kristoff, her under Tour de France, bekrefter at han ble tatt på senga da UAE hentet stjernespurter Fernando Gaviria i vinter. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Reagerer på Kristoff-behandling: – Respektløst

OUDENAARDE (VG) Alexander Kristoffs trener forteller om en årelang og utmattende kamp for tillit og forståelse. Det hele toppet seg da UAE hentet spurteren Fernando Gaviria i vinter.

Det skjedde uten at Alexander Kristoff ble holdt orientert om hva som foregikk, ifølge Kristoff-leiren. Over natten ble nordmannens arbeidsforhold i sykkellaget snudd på hodet.

I stedet for å gi Kristoff mer hjelp, hentet de inn en lynrask erstatning for 31-åringen. Nordmannen har tidligere antydet forundring over det som skjedde. Nå går trener Stein Ørn betydelig lengre: Han synes ikke situasjonen ble håndtert godt nok av UAE.

– En utøver som Alexander, med et så stort potensial, og så tilsidesette ham på den måten uten å snakke med ham først: Det viser mangel på respekt og det er på grensen til kontraktsbrudd. Det gjør at man må være nøye med hva slags kontrakt man inngår. Detaljnivået må være høyt om man skal fortsette samarbeidet med UAE, sier han til VG.

– Har Kristoff grunn til å føle seg dårlig behandlet?

– På den ene side har han det veldig bra på et menneskelig plan i UAE. Men på den andre siden har det ikke vært slik det skulle være, da han gikk inn i laget, organisasjonsmessig. Det var helt andre forutsetninger, slik jeg vurderer situasjonen, sier Ørn.

– Alle store lag har flere gode ryttere. Vårt mål er å bli bedre som lag og bli blant de beste i verden, svarer Andrea Agostini, kommunikasjonsdirektør i UAE, konfrontert med Ørns uttalelser.

VG møtte Alexander Kristoff på et lite hotell utenfor den belgiske byen Oudenaarde fredag. Det er der målgang i Flandern rundt skal finne sted søndag. Kristoff regnes som en av favorittene etter seieren i Gent-Wevelgem forrige helg.

Han møtte mediene sammen med Fernando Gaviria for to dager siden. Forholdet mellom dem virker bra. Men Kristoff bekrefter at han ble tatt på sengen i vinter.

– Jeg trives i laget. De er hyggelige og stiller opp for meg. Jeg og Fernando har funnet en bra løsning på situasjonen frem til nå, sier han.

– Ga du klart uttrykk for hva du mente overfor UAE i vinter?

– Ja, jeg sa at jeg var overrasket og lurte på hvordan rittprogrammet mitt ville bli. Vi har jo ikke opptrekkere til å splitte laget i to heller. Om vi skal vinne etapper i Tour de France, så må de nesten ha meg med for å ha et sterkt nok opptrekk, sier Kristoff.

NÆRE SAMARBEIDSPARTNERE: Alexander Kristoff og trener/stefar Stein Ørn samarbeider tett. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det er ni år siden han syklet for minstelønn i BMC-laget. Der mistet man raskt troen på Kristoff. I 2012 gikk ferden videre til russiske Katusha. Året etter fikk Kristoff omsider noen resultater, og deretter det definitive gjennombruddet med seier i Milan-Sanremo i 2014.

Siden den gang har Alexander Kristoff tjent millioner og vært en av sykkelsportens aller største.

Likevel har han måttet slåss for sin egen posisjon i lagene han har syklet for. Stein Ørn mener det har fulgt stesønnen gjennom hele karrieren og omtaler det som «en evig kamp» og «utmattende»:

– Alexander er hele tiden i forsvarsposisjon. Den kontinuerlige kampen viser hvor sterk han har vært, men det er en belastning, sier han.

Kristoff har aldri hatt et opptrekkstog à la QuickStep rundt seg. Og han har ikke alltid blitt lyttet til når han har ønsket seg flere og bedre hjelperyttere. I Katusha var det tidvis åpenbar splid mellom «Team Kristoff» og ledelsen i laget.

Da 31-åringen deretter signerte for UAE-laget, ble ikke det innstendige ønsket om å få med seg hjelperen Michael Mørkøv innvilget. I stedet opplevde Kristoff et voldsomt fokus på vekt og kalorier fra lagets helseapparat. Det svekket trolig nordmannen på våren.

Og så kom altså Fernando Gaviria inn fra høyre i løpet av vinteren.

– Allerede før Alexander kom inn i det nye laget (UAE) ble noe av grunnlaget for å utvikle seg videre fjernet da Mørkøv ikke kunne bli med, selv om det var den opprinnelige avtalen. Da undergraves også mye av forutsetningene for lagskiftet. Vi vet hva som skal til for å levere resultater, men så mener andre at de vet bedre. Da blir det på tross av, og ikke på grunn av, når Alexander presterer, sier Ørn.

Den erfarne hjertelegen fra Stavanger engasjert og fortsetter:

– Det hadde lønt seg om lagene hørte på hva vi sa. Da hadde de fått mange flere resultater. Det handler spesielt om opptrekk. Han kunne vunnet MASSE løp, også Tour de France-etapper. Men sånn har karrieren hans vært hele veien, sier Ørn.

Alexander Kristoff drar på det når VG spør om han er enig i at han sjelden har fått noe gratis i lagene han har syklet for:

– Jeg føler kanskje at jeg kom litt lett til det i 2014 og 2015. Da hadde jeg god hjelp av Luca Paolini, som var en utrolig lagkamerat. Men etter det har jeg jobbet mye for det, og for å få resultater. Da har det gått litt trått, sier han.

Hjemme i Norge er Stein Ørn tydeligere i sin tale:

– Alexanders historie er en god historie for alle dem som slåss og aldri gir opp. Han er en figur for dem som ikke har lett for å få resultater, men som må jobbe hver millimeter. Han har psyke og treningstalent, men må jobbe for det.

