Michele Gazzoli jubler over mål i Hammerfest fredag.

Sonet dopingdom - gråt av glede etter seier i Arctic Race of Norway

Michele Gazzoli ble utestengt av det internasjonale sykkelforbundet for en positiv dopingtest. Fredag vant han den andre etappen i Arctic Race of Norway og gråt av glede.

Sommeren 2022 fant det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at Gazzolis brudd på antidopingreglene var utilsiktet og derfor ble utestengelsen begrenset til ett år. Sist uke fikk han kontrakt med Astana-Qazaqstan-teamet. Etter målpassering strigråt Michele Gazzoli.

Det ble en tøff spurt i Hammerfest sentrum. Fredagens etappe var på 153,4 kilometer fra Alta til Hammerfest.

Drøyt tre mil fra mål satte det norske Uno-X-laget fart.

– Uno-X terroriserer konkurrentene, sier Mads Kaggestad som TV 2-ekspert.

– Et frekt og offensivt angrep fra Uno-X, fortsetter han. Men snart samlet feltet seg igjen.

Astana Qazaqstan-teamet hadde en perfekt spurt og tok dobbeltseier med Gazzoli og Christian Scaroni.

– Jeg har jobbet hardt for å komme tilbake, sier Gazzoli til TV 2.

– For dere er dette overraskende, men ikke for meg. Jeg har gledet meg til mitt comeback etter ett år. Jeg er tilbake. Dette er min første profesjonelle seier. Det var en tøff dag. Det er en drømmeseier.

– Michele har allerede fått sin straff for feilen, og nå har han muligheten til å rette det opp og prøve å starte karrieren på nytt. Den unge rytteren fortjener en slik sjanse. Det som skjedde i fjor var en tragisk ulykke, UCI godtok alle forklaringer og var enig i den, og bestemte at bruddet var utilsiktet, sa Astana Qazaqstan-sjefen Alexandr Vinokurov da de sist uke skrev en korttidskontrakt med Gazzoli.

Tobias Halland Johannessen fra Uno-X ble beste nordmann på 8. plass.

– Jeg er jævlig kald, sier han til TV 2 - og hakker tenner.

Storfavoritten Alberto Dainese (25) fra Italia tok spurten på første etappe av Arctic Race of Norway. Andreas Leknessund kom aldri til start etter som han ble syk natten før åpningsdagen.

Det er et spektakulært Arctic Race of Norway fra torsdag til søndag. Det er et tøffere Arctic Race enn noen gang - med avslutning på Nordkapp etter fire harde dager.