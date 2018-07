JUBEL: Her skjønner Alexander Kristoff at han er vinner av den siste etappen av årets Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Endelig, Kristoff! Seier på Champs-Élysées: – Dette er helt sykt

Publisert: 29.07.18 19:10 Oppdatert: 29.07.18 19:31

PARIS/OSLO (VG) For første gang siden 2014 - og for tredje gang i karrièren - kunne Alexander Kristoff (31) juble for etappeseier i Tour de France. Og det på selveste Champs-Élysées.

Han skriver seg med det inn i historiebøkene som den andre nordmannen til å vinne prestisje-etappen som avslutter Tour de France.

Den eneste andre som har gjort så, er Thor Hushovd. Han vant etappen tilbake i 2006 .

Men i dag er det Alexander Kristoffs dag. Datoen 29. juli 2018 kommer i Sykkel-Verden til å bli husket som 31-åringen fra Stavangers dag (flyttet fra Oslo som ung).

Nordmannen har blitt slått gang på gang i årets Tour de France, men søndag var han først over målstreken.

– Dette er helt sykt, sier Alexander Kristoff glisende til VG.

Mer rekker ikke den glade nordmannen å si før han blir dratt av gårde av arrangøren for å gjøre seiersintervju.

Men man kunne se at han var en lettet mann der han gliste om kapp med sola. Kanskje ikke så rart, for dette var Kristoffs første etappeseier i Tour de France siden 2014, og hans tredje totalt i karrieren.

– Det er en fantastisk følelse å endelig ta en seier, og først og fremst på Champs-Élysées, den gjeveste av dem alle, sier en smørblid Kristoff til TV 2, før han kommer med en klar beskjed til kritikerne:

– For alle dem som sier jeg var ferdig å spurte, så er det deilig å bevise at jeg kan spurte på spurternes største scene, fortsetter han overfor kanalen, men erkjenner at han er lettet over å vinne fordi han da kan slippe «maset om at det er fire år siden sist».

– Nå er det bare ett år siden siste neste gang, sier han, som først og fremst er lykkelig.

– Å ha vunnet den, som Thor har rangert som noe av det største i karrieren... Det kommer til å være noe av det største i min karriere òg, sier Kristoff.

Thor Hushovd er den forrige nordmannen - og eneste andre - som har vunnet på Champs-Élysées, er full av lovord.

– Han fortjente denne seieren. Han har kjempet så lenge, i så mange år. Denne fortjente han, sier Hushovd, TV 2-ekpsert.

– Det er noe av det gjeveste man kan vinne som en spurter, legger han til.

Kristoff vant foran John Degenkolb og Arnaud Demaré, med Edvald Boasson Hagen på 4. plass.

– Han var absolutt best der. Jeg klarte ikke å utligne, roser Edvald Boasson Hagen overfor TV 2.

Kristoff er ikke den eneste lykkelige personen å spore i Paris søndag. Etter et tre ukers blodslit er et av sykkelens aller tøffeste ritt over for denne gang.

Det endte med sammenlagtseier til Geraint Thomas , klatretrøye til Julian Alaphilippe og den grønne spurt-trøyen til Peter Sagan.

