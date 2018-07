KAN PUSTE LETTET UT: Her er Geraint Thomas under lørdagens 20. etappe i Tour de France 2018. Waliseren vant rittet etter en god tempo. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Geraint Thomas vant Tour de France: – Helt rått

Publisert: 28.07.18 17:10 Oppdatert: 28.07.18 17:30

SYKKEL 2018-07-28T15:10:46Z

ESPELETTE (VG) Geraint Thomas (32) hadde full kontroll og vant Tour de France – som den tredje rytteren fra Team Sky i løpet av en periode på syv år.

Thomas hadde over to minutter å gå på ned til Tom Dumoulin og Primoz Roglic på plassene bak før den tre mil lange tempoetappen.

Det holdt med god margin: 32-åringen leverte en glitrende tempo, selv om han tapte noe på slutten.

Og dermed har Geraint Thomas, som gjerne har vært hjelperytter i Team Skys Tour-hierarki vunnet Tour de France for første gang. Dette er sjette gang på syv år at det britiske stjernelaget vinner rittet.

– Dette var moro. Helt rått. Sinnssykt bra kjørt av «G». Det virket som om han fikk beskjed på øret om å ta det rolig på de siste kilometerne, for ikke å risikere noe, sier sportsdirektør i Team Sky, Gabriel Rasch, til VG.

I mål ventet en kjempeklem fra kona Sara Elen Thomas , samt en flaske med vann, som Thomas helte over hodet idet han skjønte at tre tøffe uker er kronet med seier.

– Er du overrasket over at han vinner dette rittet i år?

– Litt. Men vi har jo visst at han har det i seg. Det har bare vært så mye stang-ut. Denne kangen klarte han å holde seg på sykkelen og unngå sykdom. Derfor er det ingen bombe. Vi kjørte Italia rundt med ham som kaptein i fjor også, men da hadde han et uhell. Det sa sinnssykt bra ut før det skjedde i fjor også, sier Rasch.

Froome på podiet

Fra før har Bradley Wiggins (2012) og Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017) vunnet Tour de France.

Froome syklet en meget god tempo og rykket opp på tredjeplass i sammendraget, mens Tom Dumoulin tok andreplassen - som han gjorde i årets Giro d’Italia også.

– Klarte en plass på podiet? Det er helt utrolig. Det var en veldig tøff dag, smilte Sky-profilen i målområdet i Espelette.

Både Thomas og Sky-sjef Dave Brailsford kommer fra Wales. Sistnevnte småsnakket litt med journalister utenfor Sky-bussen i formiddag. Da var det fortsatt flere timer til Thomas skulle i aksjon.

– Dersom dette går greit, så vet du at walisere vet hvordan man synger og hvordan man drikker. Det er to ting folk fra Wales er veldig gode på, og jeg er sikker på at begge blir kombinert i Paris, smilte Brailsford.

I morgen avsluttes Tour de France med en flat etappe inn i Paris. Ingen av sammenlagtrytterne kommer til å utfordre Thomas på denne etappen. Istedet skal spurterne, anført av Alexander Kristoff, gjøre opp om seieren.

