Kristoff nådde ikke opp i «galmanns-VM» - dansk 23-åring ble verdensmester

HARROGATE/OSLO (VG) Alexander Kristoff og Amund Grøndahl Jansen hang med hovedfeltet på den harde VM-fellesstarten i Yorkshire, men de fikk aldri muligheten til å kjempe om medalje. I stedet var det en dansk sensasjon som var sterkest.

Det ble en våt, kald, og slitsom VM-fellesstart i typisk britisk høstvær i Yorkshire. Store vannmengder amputerte starten av rittet, og iskalde ryttere som ikke orket å fullføre sto av én etter én.

– Det er et VM for de gale, sa regjerende verdensmester Alejandro Valverde etter å ha stått av.

Alexander Kristoff, som var en outsider til å kjempe om VM-gullet, var en av de gale som beit seg fast. Nordmannen hang med hovedfeltet på de tøffe rundene inne i Harrogate, men de klarte aldri ta igjen tetgruppen på fem mann.

Mads Pedersen (23) fra Danmark var aller sterkest, spurtslo en utslitt Matteo Trentin (Italia), og tok et sensasjonelt VM-gull. Stefan Kung fra Sveits tok bronsen.

– Det er utrolig. Jeg hadde ikke forventet det her. Det handlet bare om å overleve på slutten, og håpe på det beste i spurten. Jeg håpet at smerten skulle bli borte da jeg så målstreken, og det gikk. Det er alle sykkelrytters drøm. Det er helt ubeskrivelig, sa den nybakte verdensmesteren etter målgang.

– Det er imponerende av Pedersen. Det er kult for Danmark. De fortjener det her. Jeg er litt overrasket over Pedersen. Han har ikke kjørt gnistrende i år, men det gjør jo ikke noe det når han vinner denne, sier Alexander Kristoff i pressesonen etter målgang.

Han hadde et tørt håndkle over seg, men skalv i møte med VG og tre andre norske medier.

På spørsmål om hva han tenkte da noen av de største kanonene (Trentin og Van der Poel) stakk med tre mil igjen, svarte nordmannen til VG:

– Jeg var ikke i nærheten av å ha noe å følge med. Jeg kjørte med alt jeg hadde inn på runden og er fornøyd med en topp 10-plassering.

– Er du skuffet likevel?

– Jeg kan ikke si at jeg er skuffet. På den siste runden så tvilte jeg på seier her i da. Det var såpass hardt. Bakkene ble ekstra tøffe når det var så vått, sier Kristoff.

VERDENSMESTER: Danske Mads Pedersen overrasket i spurten, og tok gullet. Foto: NIGEL RODDIS / EPA

Kristoff med krampe

32-åringen vant spurten i hovedfeltet, og tok 7.-plassen. Til VG avslører han at han slet med krampe mot slutten.

– Jeg tok ut alt jeg hadde. Jeg hadde egentlig krampe på slutten der. Amund lurte på om han skulle kjøre. Jeg sa at dersom de støtet fort nok på den siste runden, så ville jeg ikke henge med uansett. Så jeg sa at dersom han trodde han klarte å henge med, så kunne han svare og forsøke seg på en topp 10-plassering.

Grøndahl Jansen, som kom på 17. plass, hadde muligheten til å gå for egne sjanser, men han følte seg ikke sterk nok.

– Det var kaldt, hardt og vått. Ideelt sett skulle jeg vært med den gruppa foran, men jeg var ikke helt beredt for det. Det ble litt for avventende av meg, sier Grøndahl Jansen.

TØFT: Alexander Kristoff (bak) fikk god hjelp fra Sven Erik Bystrøm og resten av det norske laget gjennom den krevende VM-løypen, men det holdt ikke til medalje. Foto: Heiko Junge

Enorme vannmengder

Et voldsomt regnvær over Yorkshire gjorde at VM-arrangøren måtte endre søndagens løype bare timer før start søndag morgen: To stigninger og 24 kilometer av løypa ble fjernet på grunn av de enorme vannmengdene.

Dermed ble løypa «bare» på 261 kilometer. Det ble likevel raskt klart at søndagens økt ville bli en knalltøff - og søkkvåt - affære.

Det er ikke første gang været har ødelagt for sykkelritt i år:

Til tross for løypeendringen var det uansett flere steder der brannbiler måtte til unnsetning for å pumpe vann ut av veibanen, og feltet ble bedt om å senke farten gjentatte ganger for å komme seg helskinnet gjennom store vanndammer.

– Dette er heftig! Det er ikke så ofte de opplever slike forhold som dette her, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det var småskummelt, men vi hadde sånn noen lunde kontroll på sykkelen, sa Vegard Stake Laengen.

Han måtte bryte inne på de avsluttende rundene i Harrogate.

– Når kroppen ikke funker blir det vanskelig. Det er jo skuffende. Utrolig kjedelig, sa han.

Carl Fredrik Hagen og Edvald Boasson Hagen fullførte heller ikke VM-rittet. Sven Erik Bystrøm kom på 34. plass.

BLØTT: Slik så det ut på de verste partiene i VM-løypa. Vegard Stake Laengen (nummer to på rekka), og resten av de norske gutta kom helskinnet gjennom vanndammene. Foto: Justin Setterfield / Velo

Stjernebrudd

Det tok en stund før det ble etablert et brudd søndag, men da først en gruppe på elleve mann kom seg løs var det med nok av krutt.

Både årets Vuelta a España-vinner Primoz Roglic og Giro d’Italia-vinner Richard Carapaz var med i gruppen som på det meste ledet med rundt fire og et halvt minutt.

Tour de France-vinneren Egan Bernal, som valgte å droppe årets VM, manglet for at alle tre Grand tour-vinnerne skulle vært representert, men landsmannen Nairo Quintana var også med og jobbet i bruddet.

De ble hentet inn inne på de avsluttende rundene i Harrogate.

LITE Å JUBLE FOR: Den norske svingen rett før mål måtte se spurten om medaljene gå uten noen nordmenn. Foto: Manu Fernandez / AP

Det norske laget bestod av Alexander Kristoff (UAE), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Svein Erik Bystrøm (UAE) og Vegard Stake Laengen (UAE).

