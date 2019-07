Yngste Tour de France-vinner på 110 år: – Kan bli den beste noensinne

Egan Bernal (22) kan gjøre klar champagne-glasset til søndagens avslutning på Champs-Élysées. Det blir nok ikke siste gang heller, sier mannen som kom på andreplass i rittet.

Lørdagens forkortede etappe til Val Thorens ble vunnet av Vicenczo Nibali, som gikk i brudd tidlig på etappen og holdt helt inn.

Bak italienske Nibali kom gruppen med sammenlagtkanonene over mål. Der kom Bernal inn på fjerdeplass, hånd i hånd med lagkamerat Gerraint Thomas. Thomas rykket med det opp til andreplass i sammendraget, etter at Julian Alaphillipe måtte slippe tidlig i bakken.

Bernal vil dermed etter alt å dømme sykle inn på Paris’ paradegate Champs-Élysées som vinner søndag.

– Kan vinne de ti neste årene

22 år gamle Bernal blir den tredje yngste vinneren i Tour de France noensinne, og den yngste siden 1909.

– Jeg vil ikke si noe som skaper overskrifter og legger for mye press på ham. Men han er 22! Han kan bli den beste noensinne, sier Gerraint Thomas til TV 2 etter målgang.

Thomas får støtte også fra en norske sykkelekspert.

– Han kan vinne de neste ti årene, han er et helt vannvittig talent, sier Mads Kaggestad til VG.

SJEF: Egan Bernal var for første gang i gult på lørdagens etappe. Den posisjonen var det ingen som var i nærheten av å true. Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Sammenlagtvinneren selv: – Uforståelig

Hovedpersonen selv var naturlig nok svært glad.

– Det er uforståelig at jeg har klart dette. Jeg vil bare komme meg til Paris nå, sånn at jeg kan ta det innover meg. Dette er utrolig stort for både meg og hele Colombia, sier Bernal til Eurosport.

Han er den første colombianske sammenlagtvinneren av touren noensinne.

Og det var i realiteten aldri noen som var i nærheten av å true Bernals gule trøye i dag, som han tok over etter fredagens dramatiske etappe, som måtte avbrytes.

Da andreplasserte Alaphillipe slapp feltet, var det bare Steven Kruijswijk som lå på fjerdeplass 1.23 bak Bernal før etappen som kunne utfordre colombianeren - tredjeplasserte Gerraint Thomas var naturlig nok fornøyd med å sitte i feltet og se lagkamerat Brenal sikre den gule trøya. Men også Kruijswijk virket å være fornøyd med tingenes tilstand da han lå an til å rykke opp til tredjeplass, og dermed ble det lite action blant sammenlagtfavorittene.

Det ble i roligste laget for Thor Hushovd.

– Ineos har ingen etappeseiere i årets tour. Klin til på slutten! sa den pensjonerte spurteren på TV 2 etter at det hele var over.

Men dobbeltseier i sammendraget virket å være viktigere for Ineos enn å prøve på en etappeseier.

– Jeg hadde selvsagt lyst til å vinne, men av og til er det ikke ment sånn, sier Gerraint Thomas til Eurosport.

Han delte kapteinansvaret med Colombianske Bernal før touren startet, men måtte bite i det sure eplet utover i rittet da Bernal viste hvor sterk han var.

Plaster på fransk sår

Gårsdagens etappe var tung sett med franske øyne, da Alaphillipe måtte gi fra seg den gule trøyen og Thibaut Pinot måtte bryte med en skade, og i dag raste Alaphillipe fra andre til femte plass i sammendraget etter at han ble kjørt av tidlig i stigningen.

Et lite plaster på såret for vertsnasjonen kom ved at Romain Bardet beholdt klatretrøyen, seks poeng foran sammelangtvinner Bernal. Hadde Bernal kommet på andreplass, vil den unge colombianeren ha knabbet også den, men så skjedde altså ikke.

Publisert: 27.07.19 kl. 16:30 Oppdatert: 27.07.19 kl. 17:10

