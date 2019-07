Lauritzen få meter unna Tour de France-jordraset: – Utrolig at det gikk bra

TV 2-ekspert og tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen (62) var noen få meter unna da jordrasene traff veien. Han er meget lettet over at ingen ble skadet.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

For femte gang i historien måtte en Tour de France-etappe avbrytes, og litt under tre mil før målgang ble sammenlagtleder Julian Alaphilippe og de andre rytterne stoppet – til voldsom frustrasjon for mange av dem.

De hadde nemlig ingen anelse om hvilken de voldsomme naturkreftene som var i sving lenger frem i løypen. Lauritzen var på plass og fikk med seg alt.

les også Alaphilippe mistet ledertrøyen til Bernal i dramaetappe

– Vi var i bil nummer to, og bare noen få meter bak den første. Det var veldig liten margin som gjorde at den første bilen unngikk det første jordraset, og hvis biler hadde blitt truffet ville de ha gått nedover fjellsiden, sier Lauritzen til VG.

– Det er utrolig at det gikk bra, legger han til.

REPORTER: Dag Otto Lauritzen og hans fotograf Torbjørn Pedersen kom midt opp i dramaet. Foto: Skjermdump fra TV 2 med tillatelse fra TV 2

Hagl

Han var på vei ned fra Val d’Isere sammen med fotograf Torbjørn Pedersen i forkant av sykkelfeltet på den 19. etappen. De ble først stoppet av brøytemannskapet som var i ferd med å fjerne fem centimeter med hagl som lå på veien.

les også Tour de France-etappe stanset på grunn av jordras: – Livsfarlig

– Vi var utålmodige og ville videre, og så ble vi sluppet av gårde. Den første bilen var ti meter unna å bli truffet. Vi stoppet, og gikk ut av bilene. Mens Torbjørn filmen sto vi andre og så på. Det begynte å smelle i fjellet, og det kom steiner flygende i luften, beskriver Lauritzen.

Han kommenterte dramatikken direkte på TV 2, og den normalt energiske profilen var naturlig nok meget oppskaket.

– Aldri opplevd maken

– Var du redd og fryktet for egen sikkerhet?

– Neeei, det var jo dramatisk og folk fikk tendenser til panikk. Jeg hadde veldig høy puls, men jeg følte vi hadde kontroll, og det var ikke så mye annerledes vi kunne gjort. Vi måtte jo filme og rapportere så folk kunne se det også.

les også Alaphilippe mistet ledertrøyen til Bernal i dramaetappe

Mens rasende og irriterte syklister ble stoppet tre mil før målgang. Tiden rytterne hadde ved toppen av Col de l’Iseran ble gjeldende, og Egan Bernal tar dermed over den gule ledertrøyen 48 sekunder foran Julian Alaphilippe.

– Når syklistene får se dette, så skjønner de at det ikke var noen annen mulighet enn å stoppe det hele. Det er jo ikke så rart at de ikke forsto alvoret med en gang, sier Laurtizen som oppsummerer dagen slik:

– Jeg har vært i Tour de France i 27, eller 28, år, men dette har jeg aldri opplevd maken til. En gang syklet jeg selv i Italia rundt og vi havnet midt i en snøstorm. Det kan uansett ikke sammenlignes med det her.

Publisert: 26.07.19 kl. 19:56