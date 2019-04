PALLEN: Alberto Bettiol vant Flandern rundt, mens Alexander Kristoff kom på tredjeplass. Nå venter avslutningen på klassikersesongen, med Paris-Roubaix til helgen. Foto: Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

Kristoffs store forbannelse: – Avhengig av at det ikke skjer igjen

OUDENAARDE (VG) Etter tredjeplass i Flandern rundt i går, mener «alle» at Alexander Kristoff (31) kan vinne Paris-Roubaix om seks dager. Dersom han endelig unngår uflaks.

I fjor endte han i asfalten etter å ha blitt påkjørt. Året før veltet han også. Og tidligere har han blitt meid ned av en motorsykkel midt under løpet.

I Paris-Roubaix har det aldri gått Alexander Kristoff sin vei. Men nå er 31-åringen i kjempeform. Og i målområdet i Ourdenaarde i går, var alle enige om at det kan være hans tur til å vinne Roubaix i år.

Ingen nordmann har noensinne vunnet det klassiske brosteinsrittet i Frankrike.

– Han er i fantastisk form og blir bare bedre jo lenger rittet er. Jeg er helt overbevist om at Alexander kan vinne Roubaix, sier UAEs sportssjef, Allan Peiper, til VG.

– Alexander er verdens beste rytter i løp på over seks timer, istemmer lagdirektør i UAE, Matxin Fernandez.

Hjemme i Norge sitter Kristoff-trener Stein Ørn og nikker anerkjennende:

– Ingen har lyst til å komme til mål sammen med Alexander. Dette gjør det ikke lettere for ham å gjøre det bra i Roubaix. Nå går han iallfall ikke under radaren, sier han.

– Har han form og kapasitet til å vinne Roubaix i år?

– Absolutt. Han kan vinne Roubaix dersom det taktiske spillet tipper riktig vei, sier treneren.

Som VG skrev søndag ettermiddag, hastet Kristoff avgårde fra podiet for å rekke et fly. Hjemme i Norge ventet nemlig sønnens tannlegetime allerede mandag morgen.

2014: Slik så Kristoff ut for fem år siden, etter å ha blitt påkjørt av en motorsykkel og krasjet i Roubaix. Foto: Lauten, Daniel Sannum / NTB scanpix

31-åringen fra Stavanger var tydelig lettet og glad i møte med et knippe norske journalister, deriblant VG, i Belgia. Seier i Gent-Wevelgem og tredjeplass i Flandern rundt oppleves som en enorm lettelse.

– Jeg er glad. Jeg har kjørt mitt neste beste Flandern noensinne. På forhånd sa jeg at jeg ville være fornøyd med en topp ti-plassering, sier Kristoff utenfor lagbussen til UAE i målbyen Oudenaarde.

– Hva tenker du om Paris-Roubaix nå?

– Det er jo det løpet jeg ikke har prestert i, og jeg håper å gjøre noe med det på søndag. Jeg har en god følelse. Jeg har ofte vært uheldig der, men er avhengig av at det ikke skjer igjen, sier han.

Han er inne i sitt siste kontraktsår med UAE, og har en dialog - gjennom sin agent Joona Laukka - med tre-fire andre lag. Det åpnes også for forlengelse med UAE.

Da Laukka møtte VG etter målgang i går, var han klar på at jobben hans har blitt enklere den siste uken. Kristoffs klassikersuksess blir lagt merke til i sykkelverden. Nordmannen gjør den jobben det forventes av ham.

At noen tilsynelatende hadde mistet troen på ham, får sportsdirektør Allan Peiper til å reagere:

– Det er feil å sammenlikne en rytter som Kristoff med den utgaven han var for tre-fire år siden, siden alle ryttere har perioder der det går bedre enn andre ganger, mener han.

Kristoff vendte altså kursen mot Norge allerede i går kveld. Om noen få dager flyr han sørover igjen, til Roubaix-forberedelser i Frankrike.

– Jeg tror han gleder seg til å komme hjem etter dette løpet. Han trenger ro frem mot Roubaix for å lade batteriene sine. Det har vært et vanvittig press mot det å prestere her, og nå har han levert fantastisk i to ritt. Jeg tror han kjenner litt på den tomheten man kan få etter en utladning, sier Stein Ørn.

