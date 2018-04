VOND RYGG: Slik så ryggen til Alexander Kristoff ut etter målgang i Roubaix. Til venstre ligger han bak Tony Martin i rødt. Foto: JEFF PACHOUD / AFP og UAE TEAM EMIRATES

Kristoff forbannet på tidligere lagkamerat: – Ropte navnet hans da jeg tryna

ROUBAIX (VG) Alexander Kristoff (30) syklet mørbanket i mål etter å ha veltet i Paris-Roubaix. Etterpå var han forbannet på tidligere lagkamerat Tony Martin.

Episoden som spolerte Kristoffs drøm om et godt resultat fant sted med snaut fem mil igjen til velodromen i Roubaix. Nordmannen satt godt plassert midt i feltet da han gikk i asfalten så det sang.

– Det var Tony Martin sin skyld. Vi satt godt posisjonert og jeg vet ikke hvorfor han tar så mye risiko når vi er blant de ti beste. Han gikk inn i en luke som ikke fantes og trynet. Han ødela sitt eget løp, men også for meg og Luke Rowe, sier Kristoff.

Han var lagkamerat med tyske Martin i Katusha i fjor. Da de to gikk i bakken søndag ettermiddag, viste fartsmåleren over 60 kilometer i timen. Kristoff ble liggende på asfalten med store smerter i ryggen før han kom seg videre.

–Jeg vet hvordan Tony Martin kjørte i fjor. Han krasjet mye da også og tar høy risiko. Det er bare sånn han kjører. Det er mange som er forbannet på ham i feltet. Det er ikke bare meg, sier Kristoff til VG.

– Sa du noe der og da?

– Jeg ropte navnet hans da jeg tryna. Men jeg tror ikke det nytter å si noe. Det er mange som har sagt noe til ham tidligere.

Martin var ikke å se utenfor bussen til Katusha en snau time etter målgang søndag kveld. Sportsdirektør Torsten Schmidt, Kristoffs gamle sjef, møtte derimot VGs journalist med et oppgitt skuldertrekk.

– Det er et sykkelritt, og jeg bryr meg ikke om dette. Tony har aldri gjort noe slikt med vilje, sier tyskeren.

– Kjører han med for høy risiko?

– Se hvor mange velt det er i løpet av rittet. Sånn er sykkelsporten. Alle store ryttere respekterer hverandre, og Tony har aldri hatt til hensikt å kjøre inn i noen, sier Schmidt.

Kristoff hadde egentlig tenkt til å kaste inn håndkleet etter velten. Men da han først skulle plukkes opp av en følgebil, var det så kort igjen til målstreken at 30-åringen like gjerne fullførte.

Han fryktet aldri brudd slik mange TV-seere gjorde underveis i rittet. Derimot var ryggsmertene voldsomme. Etter målgang viste han norske journalsiter en godt plastret rygg.

I bussen var drakten klistret til kroppen på grunn av sår, og måtte rives av.

– Jeg får sove på magen, spøkte han.

Paris-Roubaix markerer slutten på en tung vårsesong for Kristoff. Han kan skilte med to seirer i små ritt i Midt-Østen i februar, samt en fjerdeplass i Milan-Sanremo.

På spørsmål om han kan kaste terning på sin egen vårsesong, trekker han på smilebåndet før han svarer:

– Jeg er ikke så veldig fornøyd, så jeg vil si en to-er. Jeg har to seire og en fjerdeplass i Sanremo. Det er greit, men jeg hadde forventet mer av meg selv etter det. Følelsen har ikke vært så verst, men jeg har fått lite ut av de beina jeg har hatt. Sånn sett har det vært skuffende, sier Kristoff.

– Hva sier laget?

– De hadde nok forventet mer, men de har jo sett treningsverdiene mine, og de har vært bra. Men man må jo få det ut i løp.

Nå skal Kristoff sykle éndagsritt i Frankfurt tidlig i mai, før han reiser til USA for å sykle Tour of California. UAE-laget etterkom ikke ønsket om å sykle Tour of Norway.

– Tour de France blir neste hovedmål nå. Da er det bare å refokusere og forsøke å få det til bedre enn til nå. Det har ikke fungert så godt til nå. Det kan bare gå bedre, sier Kristoff.

PS! Verdensmester Peter Sagan vant årets Paris-Roubaix, etter å ha rykket med flere mil igjen til mål. Slovaken ankom velodromen nord i Frankrike sammen med Silvan Dillier. I spurten var Sagan overlegen.

