INNFRIDDE: Mads Pedersen var den store favoritten i spurten og hadde få problemer med å vinne etappen.

Dansk dominans i Tour de France: Pedersen tok danskenes tredje seier på fire dager

Denne uken er det utvilsomt Danmark som «eier sykkelverdenen». Fredag syklet Mads Pedersen inn til sin første etappeseier i Tour de France.

Tour de France har vært en eneste lang fest for danskene. Rittet startet i den danske hovedstaden København 1. juli, og i løpet av tre dager på de danske landeveiene strømmet tusenvis av dansker ut i løypene.

Magnus Cort syklet i flere dager i klatretrøyen, men det var etter at han mistet den, at det virkelig tok av for de danske syklistene.

Tirsdag var Cort sterkest da bruddet gikk hele veien inn på den 10. etappen. Dagen etter var Jonas Vingegaard helt overlegen på vei opp Col du Granon og tok både etappeseieren og over den gule ledertrøyen.

Vingegaard forsvarte ledelsen fint opp til Alpe d’Huez på torsdag, og fredag ble det igjen dansk jubel. Den tidligere verdensmesteren Mads Pedersen kom sammen med Fred Wright og Hugo Houle inn på den siste kilometeren. I spurten var Pedersen den store favoritten, og han innfridde favorittstempelet og vant etappen.

Da Edvald Boasson-Hagen vant den sjette etappen i Tour de France i 2011, med Thor Hushovd i den gule ledertrøyen på tredjeplass, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche den gang at «vi eier sykkelverdenen». Nå er det Danmark som virkelig «eier sykkelverdenen».

I GULT: Jonas Vingegaard har koblet et solid grep om den gule ledertrøyen.

Danske Mads Pedersen (Trek-Segafredo) var den første som angrep under den 13. etappen i Tour de France til Saint-Étienne, byen hvor Alexander Kristoff tok sin første etappeseier i Tour de France tilbake i 2014. Nordmannen hadde også forhåpninger på fredagens etappe, men det skulle vise seg at feltet aldri klarte å hente inn bruddet. Der satt Pedersen, som var én av syv ryttere som til slutt kom seg av gårde etter en flere mil lang bruddkamp.

Hovedfeltet forsøkte lenge å kontrollere forspranget opp til bruddet på rundt to minutter for at det skulle bli en massespurt, men etter at Caleb Ewan veltet og hans lagkamerater i Lotto-Soudal forsvant fra fronten av hovedfeltet, vokste avstanden opp til godt over tre minutter. Team BikeExchange-Jayco gjorde et forsøk på å tette luken, men klarte aldri å få forspranget under to minutter igjen. Med 15 kilometer igjen valgte de dermed å kaste inn håndkleet, og like etter startet angrepene i bruddet.

VELTET: Caleb Ewan måtte se at håpet om en etappeseier forsvant etter at han veltet halvveis på fredagens etappe.

Igjen var det Pedersen som startet offensiven, med et angrep 12 kilometer fra mål. Hugo Houle (Israel-Premier Tech) og Fred Wright (Bahrain Victorious) kjøre seg opp, mens Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), Stefan Küng (Groupama-FDJ) og Matteo Jorgenson (Movistar) alle måtte slippe.

Houle, Pedersen og Wright kom sammen til mål, hvor Pedersen startet spurten med 250 meter igjen og vant foran Wright og Houle.

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty) var best av de norske rytterne på etappen. Han kom inn til en 14. plass, snaut seks minutter bak Pedersen.