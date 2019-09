FORBEREDER SEG TIL VM: Den norske landslagstroppen i sykkel har bosatt seg i utkanten av Leeds. Her er, fra venstre, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Edvald Boasson Hagen, landslagstrener Stig Kristiansen og Carl Fredrik Hagen mens de ser på løypeprofilen før søndagens fellesstart for menn. Foto: Heiko Junge

Edvald om kapteinsrollen: – Dumt spørsmål

LEEDS (VG) VM-løypa i Yorkshire er betydelig lettere enn hva de norske landslagsrytterne hadde blitt forespeilet på forhånd.

Nå nettopp







Det sier både Edvald Boasson Hagen (32), Amund Grøndahl Jansen (25) og Alexander Kristoff (32) til VG utenfor den engelske byen Leeds fredag ettermiddag.

Da hadde det gått ett døgn siden de syklet i løypa for aller første gang.

– Det er teknisk krevende løype, men bakkene er ikke veldig lange, så dette var ikke avskrekkende. Den er ikke så tøff som mange har hevdet på forhånd, sier Kristoff.

Han har en klar ambisjon om å ta sitt første VM-gull søndag ettermiddag. VM i Yorkshire har vært et mål i måneder og år for UAE-rytteren.

– De som har vært ute og syklet løypa i forkant har satt ut noen rykter og overdrivelser. Og så virker det som om alle VM-arrangører ønsker å hausse opp løypa si hva gjelder tall og høydemeter. Høydemeter er ingen stor utfordring her, men vær og vind kan bli en faktor, sier Grøndahl Jansen.

les også Hagen sikret topp 10 med ny solid etappe: – Et sykkeleventyr

De norske rytterne møtte seks norske medier, inkludert VG, på et landlig hotell utenfor Leeds. I én time svarte de på spørsmål om det som venter om to dager.

Og som vanlig ble fordelingen av kapteinsrollene et tema. Meningene har gjerne vært mange: Etter VM i København i 2011 var Thor Hushovd mektig forbannet fordi landslagsledelsen ikke hadde satset på én klar kaptein, men i stedet satset på flere hester ut fra ulike scenarioer.

Da VG brakte temaet på banen i møte med Edvald Boasson Hagen i ettermiddag, trakk 32-åringen på smilebåndet.

– Jeg synes det er et dumt spørsmål. Vi må se hvordan det utvikler seg. Om det går mot en spurt, er Alex (Kristoff) kaptein. Men vi kjører sammen og hjelper hverandre. Både Amund og jeg har også muligheten: Vii må ha noen som kan gå med på slutten dersom det er mye støting, sier Boasson Hagen.

– Dette er et spørsmål før hvert eneste VM?

–Ja, og det er nettopp derfor jeg synes det er dumt, mener 32-åringen.

Han svarer med et smil og sedvanlig høflighet. Boasson Hagen hisser seg ikke opp over slikt heller. Tvert imot.

– Dette ble diskutert ganske heftig i København….?

– Jo da. Og jeg mener egentlig ikke at spørsmålet er dumt. Men ... kapteinsrollen er et spørsmål før hvert eneste VM, men svaret blir ikke annerledes fra år til år, sier Boasson Hagen.

HÅPER PÅ GODE BEN: Edvald Boasson Hagen kan komme til å følge angrep mot slutten av søndagens VM-løp, dersom han har ben gode nok til det. Foto: Heiko Junge

Heller ikke han lar seg skremme av løypa etter gjennomkjøringen torsdag denne uken.

– Den er overkommelig. Alle sa at den skulle være knallhard, men jeg er ikke skremt. Grunnen til at det blir tøft, er heller at løpet er så langt (285 km.).

les også VM-uttaket er klart – men sportssjefen vil ikke utrope én kaptein

– Hva blir din rolle?

– Jeg må se an formen og håpe at jeg er i bra slag. Men jeg håper at jeg kan gjøre et bra løp.

– Hva er «bra løp» for deg, i en løype som denne?

– Det er alltids medalje man satser på. Jeg har ikke vist den råeste formen i Tour de France og Vueltaen, men håper formen er bra etter litt hvile nå i etterkant. Vi har ikke lagt noen stor taktikkplan, men har pratet om at vi skal kjøre som vi gjorde i Bergen i 2017, sier Boasson Hagen til VG.

Publisert: 27.09.19 kl. 17:20







Mer om