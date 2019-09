MISTET KOMPISEN: Carl Fredrik Hagen (t.h.) mistet lagkameraten Bjorg Lambrecht i en tragisk ulykke i Polen rundt. Nå imponerer han i sin første «Grand Tour», med Bjorg i tankene. Foto: DIRK WAEM / BELGA / AFP

Motiveres av sin døde lagkamerat i Vuelta-bakkene: – Han følger med

Ingen nordmann har havnet blant de ti beste i Vuelta a España før. Det er Carl Fredrik Hagen (27) én fjelletappe unna å gjøre noe med, og med seg i tankene har han Bjorg Lambrecht.

I august opplevde Carl Fredrik Hagen en sykkelrytters verste mareritt. Han ble vitne til at lagkameraten og vennen Bjorg Lambrecht kjørte i grøfta, og traff en betongvegg. Livet stod ikke til å redde.

Litt over en måned senere er nordmannen i ferd med å slå gjennom for alvor på den internasjonale sykkelscenen, men det går ikke en dag uten at han tenker på lagkameraten som skulle ha vært der på den spanske asfalten sammen med ham.

– Han er i tankene mine hele tiden, og jeg bruker det som en stor motivasjon, sier Hagen til VG.

– Graver enda litt dypere

På torsdagens etappe imponerte Oppegård-syklisten atter en gang. Han kjørte fra de argeste konkurrentene i sammendraget, og klarte også å henge med noen av verdens beste klatrere i den siste bakken. Det takker han Lambrecht for.

– Når det drar seg til i bakkene, og jeg vet jeg må jobbe hardt, da sveiper jeg innom de tankene. Da tenker jeg at det er en som følger med. En jeg vil sykle fort for. Og da graver jeg enda litt dypere etter krefter, sier han.

Så dypt gravde han torsdag, at han klatret på sammenlagtlisten.

Nå er det bare syv ryttere som har bedre tid enn nordmannen i treukersrittet, og med én fjelletappe igjen tør selv han tro på en historisk topp ti-plassering.

– Det ser veldig lovende ut nå, sier han forsiktig.

– Du har jo ti minutter ned til 11. plass, kan det ryke nå da?

– He he. Det er jo ikke sånn at jeg er veldig redd for å ha en dårlig dag. Jeg føler meg veldig sterk, har energi, og mentalt er jeg veldig fokusert. Jeg synes det er gøy å sykle, og det er jo det viktigste: Jeg koser meg på sykkelen.

IMPONERER: Carl Fredrik Hagen under den 15. etappen i Vuelta a España. Foto: Tim de Waele / Velo

Vil klatre enda høyere

Og i stedet for å se bakover i sammendraget, så er nordmannen fortsatt offensiv nok til å titte fremover. Wilco Kelderman på plassen foran tapte nemlig to minutter til Hagen på torsdagens etappe.

– Jeg vil heller jage de foran meg, enn å forsvare meg mot de som er bak meg. Det gjelder bare å ha hundre prosent fokus på de siste tre dagene, sier han.

Slik ser sammenlagtlisten ut etter 18 av 21 etapper:

Primoz Roglic Alejandro Valverde +2'50" Nairo Quintana +3'31" Miguel Angel Lopez +4'17" Tedej Pogacar +4'49" Rafal Majka +7'46" Wilco Kelderman +9'46 Carl Fredrik Hagen +11'50" James Knox +12'44" Marc Soler +21'09

Slik klatret han over Knox på listen:

Publisert: 13.09.19 kl. 08:30







