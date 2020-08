NÆRMER SEG TOPPFORMEN: Klassikerne i oktober er Kristoffs store mål for sesongen, men først kommer Tour de France. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Kristoff før Touren: – Føler kroppen har svart på å bli kjørt i senk

RØYSE (VG) Alexander Kristoff (33) har vært langt unna toppresultatene etter coronapausen, men med Tour de France like rundt hjørnet er formen i anmarsj.

Nå nettopp

Kristoff skuffet blant annet med å kun bli nummer 83 i Milano-Sanremo, monumentklassikeren han vant tilbake i 2014, men nordmannen slet seg like etter gjennom fem dager i en beinhard utgave av Critérium du Dauphiné.

– Jeg var litt sliten i forrige uke, men jeg hadde en grei økt torsdag og det føltes greit ut da. Jeg føler kroppen har svart litt på å bli kjørt i senk, så jeg håper det kjennes bra ut i dag, sa han til VG før søndagens NM-fellesstart på Røyse, like sør for Hønefoss.

Der var Kristoff aktivt med underveis i brudd og spilte en viktig taktisk rolle da lagkameraten Sven Erik Bystrøm kom seg av gårde i det avgjørende bruddet på den siste runden. Det hele endte med at Bystrøm tok NM-gullet, med minst mulig margin foran Uno-Xs Jonas Iversby Hvideberg.

Etter rittet var Kristoff naturligvis veldig glad for å se at lagkameraten tok seieren, samtidig som han selv også kunne melde om en kropp som responderte som håpet.

– Det føltes ganske bra ut ja. Det ble litt taktisk på slutten og vi fikk Sven foran, så da ble jeg litt låst siste runde, men jeg følte meg bra underveis og på slutten.

JUBEL: Kristoff og Bystrøm jublet da beskjeden kom om at det var Bystrøm som ble dømt foran etter en nøye vurdering av målfotoet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Til Tour de France kommer UAE Team Emirates med et åttemannslag som er bygget rundt sammenlagthåpet Tadej Pogacar.

– Jeg kommer ikke til å få noe hjelp i Tour de France uansett, så jeg må nok kjøre der for meg selv. Det har nok ikke mye å si, sa Kristoff på spørsmål om han trengte en NM-triumf for at lagledelsen skulle få mer tro på ham.

Pogacar ble nummer fire i Critérium du Dauphiné, mens Kristoff kjempet seg i mål på alle etappene, riktignok utenfor tidsgrensen på den siste etappen.

– Jeg har kjørt Dauphiné tidligere og det har egentlig alltid gått veldig hardt der, men jeg følte det var enda et hakk opp i år. Jeg snakket med andre også, og de synes også det gikk fort. Det var vel en del rekorder i bakkene, så da har det gått fort. Jeg tror nesten det gikk raskere i Dauphiné enn det vil gjøre i Tour de France, sier Kristoff.

Været bød også på utfordringer i det franske rittet:

Klatrespesialisten Carl Fredrik Hagen kunne skrive under på at Dauphiné var et hardt ritt.

– Det var sinnssykt harde fem dager. Mye hardere enn i fjor, og så var det også veldig varmt og et veldig sterkt startfelt, sier han til VG.

Edvald Boasson Hagen deltok også i oppkjøringsrittet og valgte å stå over NM-fellesstarten for å restituere seg inn mot Tour de France.

– Jeg har full forståelse for Edvald. For hans del er Tour de France kjempeviktig, og han er så å si alltid god minst én dag i Tour de France hvert år. Vi skal ikke avskrive Edvald i årets Tour de France selv om han ikke stiller til start i NM, sier Carl Fredrik Hagen.

les også Kristoff om mulig «rødt» Frankrike før Touren: – Jobben min å sykle

Lørdag starter Tour de France i Nice med Kristoff, Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen og Amund Grøndahl Jansen som de norske deltagerne. Først skal Kristoff sykle EM-fellesstarten i franske Plouay på onsdag, i en løype som kan passe ham godt. 33-åringen har allerede tatt et EM-gull tidligere, fra danske Herning i 2017.

Kristoff kjører EM sammen med et norsk lag bestående av Bystrøm, Rasmus Fossum Tiller, Anders Skaarseth, Daniel Hoelgaard, Markus Hoelgaard, Syver Wærsted og Erik Nordsæter Resell.

Publisert: 25.08.20 kl. 03:41

Fra andre aviser