Boasson Hagen slått på målstreken: – Må være godt fornøyd

Edvald Boasson Hagen (33) kjørte glimrende på den syvende etappen i Tour de France, men på de siste meterne snek Wout van Aert (25) seg akkurat forbi og henviste nordmannen til andreplass.

I spurten ble Boasson Hagen trukket frem av lagkameraten Michael Gogl, men det gikk akkurat ikke for nordmannen, som knepent ble slått av Wout van Aert (Jumbo-Visma).

– Det var en ekstremt rask og hard etappe. Det er ekstra surt når det er så nært å få en seier. Jeg er godt fornøyd og laget gjorde en kjempejobb, spesielt Michael Gogl på slutten. Det var synd jeg ikke klarte litt til på slutten der. Det ble en lang spurt, men jeg måtte bare åpne. Det ble nesten, sier Boasson Hagen til TV 2.

– Jeg må være godt fornøyd med andreplass. Du vil jo så klart ha førsteplassen i alle sykkelritt, spesielt i Tour de France. Man må ta med seg det man kan og jobbe videre med det, sier han videre.

Seieren var Jumbo-Vismas tredje i Tour de France i år og den andre til Van Aert, som også vant den femte etappen.

– Jeg er veldig stolt over denne seieren. Helt fra start var det høyt tempo og jeg må gi honnør til Bora-Hansgrohe. De sørget for at flere spurtere falt av og i etterkant var det hele tiden hektisk. Jeg satt med Primoz (Roglic) i front hele tiden og flere sammenlagtkonkurrenter tapte tid. Så kunne jeg avslutte det bra også. Det er utrolig, sier Van Aert i seiersintervjuet etter etappen.

Feltet var allerede kraftig redusert før man med 35 kilometer igjen kom ut i et terreng hvor vinden splittet hovedfeltet i tre grupper. Sammenlagthåpene Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Mikel Landa (Bahrain McLaren) var blant de som havnet bakpå, og tapte 1.21 i sammendraget.

Det er fremdeles Adam Yates (Mitchelton-Scott) som leder sammenlagt.

TOK KONTROLL: Bora-Hansgrohe satte opp et høyt tempo i de første stigningene. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Riktignok gikk det rolig det første minuttet ut fra start, men farten ble raskt skrudd opp i feltet. Allerede etter seks kilometer gikk rytterne inn i dagens første kategoriserte stigning og oppover de tre kilometerne ble feltet sprengt.

Flere av de beste spurterne havnet bakpå, deriblant Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Cees Bol (Sunweb) og Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling).

Like før toppen måtte også mannen i den grønne poengtrøyen, Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step), slippe. På det nærmeste var gruppa hans bare tre-fire sekunder bak halen på feltet, men iren kom seg ikke opp og Peter Sagan tok over ledelsen i poengkonkurransen.

Heller ikke Kristoffs gruppe kom seg opp, selv om Sunweb slapp ned flere ryttere og jobbet med alle lagets åtte ryttere for å få kontakt.

Med Nizzolo langt bak åpnet det seg også en sjelden spurtsjanse for Edvald Boasson Hagen, som endte med at nordmannen tok en sterk andreplass.

