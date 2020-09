TO AV FEM: Magnus Aarre (t.v.) og Thor Hushovd befinner seg i Frankrike for TV 2 – som mener det er viktig å være til stede på Tour de France i coronaåret 2020. Foto: TV 2

Tour-reportere hentes hjem i privatfly ved sykdom

PRIVAS (VG) Thor Hushovd (42) og fire andre TV 2-ansatte skal hentes hjem i et chartret legefly dersom de pådrar seg coronavirus under årets Tour de France.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

– Vi har forsøkt å ta høyde for det meste. Det inkluderer såkalt medisinsk evakuering. Da vil det komme et legefly og hente ut medarbeidere. Slikt koster skjorta, og det blir ikke julebord på TV 2-sporten de neste ti årene dersom noen blir syke, smiler han.

TV 2 og VG er de eneste norske mediene som har vært på plass i Frankrike tidlig i årets utsatte ritt. VG reiser hjem etter den femte etappen.

Mens TV 2 tidligere har hatt et stort apparat i Frankrike, skjer det meste i år fra Oslo: Kun to reportere, to fotografer, samt ekspert Thor Hushovd dekker Tour de France fra felt.

les også Tour-ryttere varsler opprør mot dårlig sikkerhet

De har delt seg i to grupper, for å unngå at alle må sendes hjem dersom én pådrar seg smitte.

– Tilstedeværelsen vår er beskjeden sammenlignet med tidligere år, men dette er et så spesielt Tour de France at det krever journalistisk tilstedeværelse. Derfor har vi valgt å ha et fotavtrykk i Frankrike, sier Jansen Hagen.

– Hvorfor er det riktig å dra når smittesituasjonen er som den er?

–Det er et sirkus som de har bestemt at skal rulle videre. Journalister har jobb som innebærer å følge med på hvordan det utarter, og eventuelt til hvilken pris. Det er journalistisk interessant å dekke arrangementet. Det vil garantert få følger for hvordan andre arrangementer vil bli avholdt i fremtiden. Journalistisk har det aldri vært mer interessant og relevant å være til stede. Da er det en riktig vurdering, selv om redaktøren i meg har en klump i magen når vi sender folk nedover.

les også Tour de France glipper for TV 2-Dag Otto: – Trist

Sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor har valgt å ikke sende medarbeidere til Frankrike. Han omtaler det som en krevende avveining.

– Dekning av store og viktige rettigheter kan forsvarer en viss tilstedeværelse, også i røde land, sammen med en solid smittevernplan. I dette tilfelle har vi ikke rettigheten, og vi vurderer ikke tilstedeværelse som strengt nødvendig for oss. I tillegg vil restriksjonene påvirke våre muligheter til å gjøre en fullverdig jobb, sier Sundvor.

Han støtter likevel TV2s vurdering og ville trolig gjort det samme om NRK satt på rettighetene til å vise Tour de France i Norge.

– Der er naturlig å være tett på Tour de France nyhetsmessig for TV2. Det er et dristig eksperiment å avvikle eventet i coronatiden. Tour de France er mer enn bare sykkel i år, sier han.

Sportssjef i VG, Eirik Borud, mener det er riktig å være til stede i Frankrike:

– Kun verdenskriger har tidligere stoppet Tour de France. Nå truer en pandemi verdens største sykkelritt. Det er vår oppgave å dekke alt dette med et kritisk blikk. I tillegg til å lage journalistikk på de sportslige hendelsene med store, norske profiler i aksjon. Derfor mener vi det er riktig å være til stede, selv om disse vurderingene naturligvis er krevende, sier han.

Publisert: 02.09.20 kl. 21:11 Oppdatert: 02.09.20 kl. 21:33