FIKK DET TØFT: Alexander Kristoff nådde ikke opp i avslutningen på den femte etappen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Kristoff nådde ikke opp - belgisk stjerne vant tøff spurt

PRIVAS/OSLO (VG) Alexander Kristoff (33) kunne ikke gjøre noe med Wout van Aert (25), som sikret den andre strake etappeseieren til Jumbo-Visma i Tour de France.

På tirsdagens etappe sprengte han feltet i fjellene, men på onsdag fikk Wout van Aert sjansen til å kjøre for egne sjanser.

Den sjansen utnyttet belgieren perfekt. Etter å ha kjørt i et samlet felt gjennom hele dagen var det spurterne som gjorde opp om seieren på den femte etappen i årets Tour de France.

– Det var en tøff avslutning. Det var kanskje den enkleste etappen jeg har gjort i et sykkelritt siden det ikke var noe brudd og farten var lav. Den siste timen var hektisk. Jeg visste at denne etappen passet meg bra og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten av laget til å gå for det i dag, sier Van Aert etter etappen.

Sunweb tok kommando på de siste kilometerne og leverte Cees Bol i perfekt posisjon, men på de siste meterne kom Van Aert forbi og vant etappen. Van Aert vant også en etappe i fjorårets Tour de France og har vært i forrykende form etter coronapausen, med seier i både Strade Bianche og Milano-Sanremo.

Alexander Kristoff endte nede på en 14. plass. Nordmannen lå lenge på hjulet til Bol, men tapte en del posisjoner mot slutten av den siste stigningen.

De siste syv-åtte kilometerne steg stort sett slakt oppover inn til målbyen Privas, hvor den siste kilometeren var mer eller mindre helt flat.

Ineos Grenadiers satte fart med åtte kilometer igjen i et parti som var potensielt utsatt for sidevind, men alle de store favorittene kom seg med på riktig side av splitten som oppstod.

Da rittdirektør Christian Prudhomme viftet rytterne i gang utenfor Gap forventet de fleste at det ville komme angrep, men på den femte etappen i årets Tour de France ble det aldri det klassiske TV-bruddet etablert.

Riktignok prøvde Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) seg med et frekt angrep etter fem rolige åpningsminutter, men da reagerte blant annet Thomas De Gendt (Lotto Soudal) raskt og sørget for at han ikke fikk komme av gårde.

Det ble også det eneste angrepet før rytterne kom inn i finalen på vei inn til Privas.

ROLIG DAG: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) utnyttet det rolige tempoet til å vise seg frem for kameraene. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Da hadde den innlagte spurten etter snaut fem mil vært det eneste som skapte litt spenning. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) vant spurten og sikret seg 20 poeng, mens Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) og Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) ble henholdsvis nummer fire og seks.

Bennett og Sagan lå likt på poeng før etappen, og med seieren på den innlagte spurten var det Bennett som tok over ledelsen i poengkonkurransen før målgang.

Med tredjeplass i mål tok Bennett også over den grønne trøyen etter etappen.

