Fikk tidsstraff etter å ha tatt imot drikkeflaske - mistet gul trøye

PRIVAS/OSLO (VG) Julian Alaphilippe (28) tok imot en drikkeflaske inne på de siste 20 kilometerne. Dermed fikk han 20 sekunders tidsstraff og mistet ledelsen i Tour de France.

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) spurtet inn til 16. plass på onsdagens etappe i Tour de France og så dermed ut til å ha beholdt den gule ledertrøyen.

Men få minutter etter målgang kom kontrabeskjeden: Fordi han hadde tatt imot en drikkeflaske fra laget med 17 kilometer igjen fikk han 20 sekunders tidsstraff.

Dermed faller han fra første- til 16. plass i sammendraget. Franskmannen er nå 16 sekunder bak den nye sammenlagtlederen, Adam Yates (Mitchelton-Scott).

– Dette er ikke måten jeg så for meg å ta trøyen. Jeg vet ikke en gang hva som skjedde med Julian. Jeg hørte han fikk tidsstraff for å tatt imot langing for sent, men for å være ærlig tror jeg ingen ønsker å ta trøyen slik, sier Yates i et intervju vist på TV 2.

Etappen ble vunnet av Wout van Aert (Jumbo-Visma), mens Alexander Kristoff måtte nøye seg med en 14. plass.

Sunweb tok kommando på de siste kilometerne og leverte Cees Bol i perfekt posisjon, men på de siste meterne kom Van Aert forbi og vant etappen. Van Aert vant også en etappe i fjorårets Tour de France og har vært i forrykende form etter coronapausen, med seier i både Strade Bianche og Milano-Sanremo.

Kristoff lå lenge på hjulet til Bol, men tapte en del posisjoner mot slutten av den siste slake stigningen opp mot mål.

– Det skjedde ikke noe spesielt foruten at det gikk for mye oppover for min del. Jeg visste at det ville bli tøft når det gikk jevnt oppover mot slutten. Jeg klarte ikke å holde kontrollen. Bena var ikke sterke nok, sier Kristoff.

– Van Aert vant, og han er jo vanligvis ikke en ren sprinter. Du så en del andre sprintere som slet også, legger han til overfor VG i Frankrike.

– Var du innstilt på dette, eller trodde du at du skulle kjempe om seieren?

– Jeg var egentlig innstilt på at jeg ikke skulle vinne i dag. Men jeg tenkte å prøve, for du vet aldri, sier Kristoff, som mener han hadde hatt en større sjanse om han han hadde hatt med seg dedikerte hjelpere på UAE-laget.

Det har ikke Kristoff, ettersom laget hans fokuserer på sammendraget og sloveneren Tadej Pogacar.

– Etappe syv passer deg bedre?

– Ja, det blir nok en raskere spurt iallfall. Før likte jeg egentlig slike seige spurter, men det har ikke vært så bra de siste årene. Den første etappen her nede var det medvind og da gikk det veldig raskt, sier Kristoff til VG, som altså vant lørdagens åpningsetappe.

VANT: Wout van Aert tok seieren etter en jevn spurtduell med Cees Bol. Foto: Anne-Christine Poujoulat / Pool / AFP POOL

Van Aert fikk spørsmål om han anser seg å være en spurter, klatrer eller cyclocross-rytter på den internasjonale pressekonferansen i Frankrike i kveld.

Supertalentet nektet da å sette en merkelapp på seg selv. I stedet beskrev han avslutningen som han gikk seirende ut av:

– I dag var det bare en vanlig massespurt med en tøff avslutning preget av mye vind. Jeg visste at det ville passe meg bra. Jeg er glad for at laget lot meg forsøke, og at jeg leverte på første forsøk, sier han.

