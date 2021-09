RØDT: Odd Christian Eiking har syklet i den røde ledertrøyen i syv etapper.

Eiking mistet ledertrøyen i Vueltaen

Etter en uke i ledertrøyen, fikk Odd Christian Eiking (26) det tøft på den 17. etappen i Vuelta a España.

Av Simon Zetlitz Nessler

På en dag hvor han tidlig måtte slippe favorittene og gikk i bakken med rundt 50 kilometer igjen, falt Odd Christian Eiking ut av kampen om de aller fremste sammenlagtplasseringene i det prestisjefylte etapperittet.

Etappen var den klart hardeste siden Eiking kjørte seg inn i den røde ledertrøyen og det var på forhånd forventet at askøyværingen ville ha problemer med å holde de største favorittene bak seg.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) vant etappen og tok tilbake ledelsen i rittet. Sepp Kuss førte en gruppe på syv ryttere i mål 1:35 bak Roglic og sørget for en dobbeltseier til Jumbo-Visma på etappen.

For Eiking ble det dermed med syv etapper i den røde ledertrøyen. Eiking er den andre nordmannen som har vært i ledertrøyen i rittet, etter at Thor Hushovd kjørte tre dager i ledertrøyen i 2006.

Eiking tangerte også Hushovd i det å ha hatt ledertrøyen i en «Grand Tour» (Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España) lengst i løpet av samme utgave. Hushovd hadde ledertrøyen i Tour de France i syv etapper i 2011.

Det var på den tiende etappen i rittet, på tirsdag i forrige uke, at Eiking tok over ledelsen i rittet etter å ha vært med i et brudd som kom inn snaut tolv minutter før de største favorittene.

Nordmannen imponerte resten av uken og tapte bare noen få sekunder til de største sammenlagtfavorittene. Etter en hviledag mandag, kom han seg fint gjennom tirsdagens etappe, men uttalte i etterkant at beina var tyngre enn forventet.

Det ble synlig på onsdagens etappe, hvor han tidlig fikk problemer. Allerede den første av to ganger opp La Collada Llomena (7,6 kilometer à 9,3 prosent) måtte han slippe like før toppen, med snaut 100 kilometer igjen. Eiking kom seg opp i utforkjøringen, men måtte slippe tidlig på vei opp stigningen for andre gang.

VANT: Primoz Roglic vant den 17. etappen og er på god vei til å ta nok en sammenlagtseier i Vuelta a España. Her fra den 11. etappen.

Mot toppen av stigningen begynte det å regne og i front angrep Primoz Roglic og Egan Bernal. De to var rundt to minutter foran Eiking, som var i den tredje gruppen på veien, men ned fra stigningen gikk det galt for Eiking, som veltet og tapte ytterligere mer tid.

En vanskelig oppgave ble dermed tilnærmet umulig for Eiking. Fremdeles hadde rytterne igjen den tradisjonsrike stigningen opp til mål ved Lagos de Covadonga (12,5 kilometer à 6,9 prosent). Der viste Roglic seg som den klart sterkeste og Jumbo-Visma-rytteren tok både etappeseieren og tilbake den røde ledertrøyen for tredje gang. Klarer han å holde den ut rittet, vil det være hans tredje sammenlagtseier på rad i Vuelta a España.