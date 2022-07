FESTDAGER: Tour de France-besøket i Danmark avsluttes i dag, etter tre etapper i landet.

Strid om Tour-tall: − Helt på trynet

VEJLE (VG) Fantastiske TV-bilder og en enorm folkefest til tross: Tour de France blir ingen økonomisk gullgruve for Danmark. Og antall TV-seere er langt lavere enn det som ble lovet i 2019.

Det sier to danske forskere som har studert økonomien i 107 Tour-regioner rundt om i Europa helt tilbake til 2004.

– Studien avkrefter at Tour de France er en økonomisk gullgruve for de lokale vertsbyene. Effektene, enten de er positive eller negative, er marginale, sier Christian Gjersing Nielsen ved Idrættens analyseinstitut til VG.

I studien har han sett på verdiskapingen innen handel, transport, hoteller og restauranter og sammenliknet dette med år der de samme regionene ikke arrangerte Tour de France.

– Det er ingen endring, sier Nielsen.

Det står i sterk kontrast til den euforien som rådet i 2019, da Danmark ble tildelt tre etapper i Tour de France. Den gangen snakket VisitDenmark om hvordan en tidligere Tour-by hadde fått PR-tid tilsvarende 3,3 milliarder danske kroner - før man måtte innrømme at tallet var for høyt.

Næringsministeren sa at Tour de France ville bli en gullgruve.

– Men det har vel også en verdi å samle en nasjon og arrangere en felles fest?

– Det er jeg enig i. Det å avholde store idrettsarrangementer er ikke en god forretning. Men det finnes et argument i det at man skaper en fest. Men prisen på festen er avgjørende, sier Gjersing Nielsen.

FORSKER: Christian Gjersing Nielsen jobber ved Idrættens Analyseinstitut i Danmark.

VG har konfrontert arrangørselskapet Grand Depart Copenhagen Denmark med utspillet. En talsperson skriver at Tour-starten skal være en en folkefest, men også bidra til verdifull eksponering av Danmark - med varig effekt.

Meningen er også å styrke Danmark som sykkelland.

– Veden er heller ikke bare turisme og branding, men også myke verdier. Det er en stor verdi i lokal stolthet. Stolthet om den danske sykkelgleden merker vi stor begistring for, på tvers av prosjektets eiere, skriver selskapet.

Som VG skrev på fredag, koster tre dager med Tour de France den danske offentligheten en kvart milliard kroner.

For tre år siden var prislappen bare halvparten når politikerne skulle selge inn Tour-søknaden til offentligheten. Pengebruken ble blant annet ofte forsvart med at rittet har 3,5 milliarder seere.

Men det er feil.

Sportskonomen Daam Van Reeth ved universitetet i Leuven står bak forskning som tyder på at tallet er mellom 40 og 50 millioner unike personer dersom man ser rittet under ett.

På enkeltetapper er tallet ofte mellom 10 og 20 millioner mennesker.

ENORME FOLKEMENGDER: Mange lar seg imponere av danskenes sykkelinteresse - både før og under årets Tour de France.

Det danske selskapet som arrangerer Tour de France denne helgen skriver til VG at det var en tidligere næringsminister som ved en feil brukte tallet 3,5 milliarder ved en anledning.

Men næringsministeren var slett ikke alene.

En lang rekke ganger har tallet på 3,5 milliarder blitt brukt, også i offisiell informasjon til dansk presse. Politiken har vist hvordan feilen har blitt gjentatt 17 ganger også etter at arrangøren ble kjent med feilen.

– At 3,5 milliarder mennesker angivelig følger Tour de France er et sprøtt tall. Det er virkelig helt på tryne. Tallene fra Daam Van Reeth tyder på at det maks er 25 millioner som ser de aller mest populære etappene, sier forskeren Rasmus Storm ved Idrættens analyseinstitut til VG.

I Danmark er folkefesten likevel et ubestridt faktum: Enorme folkemengder har fulgt det franske treukersrittet de første dagene på Skjælland, Fyn og i dag sør på Jylland.

– Jeg har mange sykkelkollegaer som har kjørt mange Tour de France, som har kommet og fortalt meg at de aldri har opplevd noe lignende, sa danske Michael Mørkøv etter lørdagens etappe.