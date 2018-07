Kristoff feiret på restaurant med lagkameratene: – Deilig å kopiere Thor

Publisert: 29.07.18 23:32

PARIS (VG) Gratulasjonene haglet inn på telefonen, men Alexander Kristoff (31) tror det går noen uker før han forstår hva han gjorde søndag ettermiddag.

Han var suveren på oppløpet i Paris. Etterpå lyste 31-åringen fra Stavanger av lettelse og glede.

Endelig stilnet maset fra omverden. Etappeseier nummer tre i Tour de France var i boks.

Først da klokken nærmet seg 22.30 kom UAE-laget, anført av Kristoff, tuslende mot sjømatrestauranten L’Auberge DAB i sentrum av Paris.

– Det er stort å vinne på Champs-Élysées. Det er den beste etappen å vinne, noe alle spurtere drømmer om. Nå er jeg del av en rekke gode sprintere som har vunnet der. Det er en stund siden Thor (Hushovd) vant, men nå har vi fått en ny en. Det var deilig å kopiere han, sier Kristoff til VG – med adresse til Hushovds Paris-seier for tolv år siden.

Nordmannen er ingen stor tilhenger av fisk, og hadde håpet på en enkel pizza. Foruten litt ris før etappen tidligere på dagen, hadde han ikke spist siden frokost.

Kristoff gryntet derfor på nesen før han satte seg ved bordet sammen med resten av laget.

– Hvordan blir denne kvelden?

– Jeg må bare nyte øyeblikket. Jeg får ta det inn over meg. Jeg har vunnet noen store seirer, men det blir ofte større når jeg får det på avstand. Jeg tenker jo at det var sykt at jeg vant Flandern rundt, men der og da så tenkte jeg ikke så mye over det. Dette vil jeg nok også tenke på i vinter. «Åh, det var litt av en følelse!».

Stavangermannen setter pris på alle gratulasjonene han har fått på SMS, understreker han.

– Blir det sent i kveld?

– Vi får se. Jeg er litt sliten, men det kan jo hende at stemningen tar seg litt opp, spekulerer 31-åringen.

Det er fire år siden han vant sine to andre etappeseirer i Tour de France. Presset har vært voldsomt, også etter lagbyttet fra Katusha til UAE før denne sesongen. Kristoffs vårsesong har ikke imponert nevneverdig.

Men nå er 2018 plutselig en suksess.

– Jeg har jo blitt avskrevet som spurter, så da var det deilig vinne VM for spurtere. Nå meldte jeg meg på i kampen igjen, sier Kristoff.

Han sikter til en kommentar i Stavanger Aftenblad for et par uker siden. Det ble sådd tvil om spurtkvalitetene hans.

– Irriterte den kommentaren deg?

– Ja, de avskrev meg ganske så kraftig og mente at jeg hadde blitt for treg. Heldigvis går man bedre i bakkene når man er treig. De raske røyk i fjellene, sier Kristoff til VG.

Han bryr seg ikke om at en lang rekke spurtere ikke var til stede i Paris søndag ettermiddag. Ryttere som Gaviria, Kittel, Grepel og Groenewegen forsvant ut i fjellene. Kristoff understreker at det å henge med i Alpene, er en del av Tour de France.

Det er sportsdirektør Philippe Mauduit enig i. Han var ett digert glis i Paris søndag ettermiddag.

Etter en traust vårsesong for UAE, har Tour de France vært en gedigen opptur. Etappeseier til Kristoff og Dan Martin, samt at sistnevnte ble kåret til rittets mest aggressive rytter.

– Det finnes ikke noe vakrere enn når EM-trøya vinner foran Triumfbuen. Jeg ba Alexander tenke på barna sine hjemme før etappen i dag. De kommer til å kikke på deg, sa jeg til ham. Om noen hadde sagt det til meg, hadde jeg fått gåsehud og tenkt på det hele etappen. Jeg måtte fortelle ham det for å gi ham noe ekstra, sier Mauduit.

Kristoff humrer når han blir konfrontert med utspillet.

– Jeg vet ikke om det hjalp så mye, men jeg vet at de følger med der hjemme. Jeg hadde jo lyst til å gi dem noe å juble for. Eldstemann blir sur hver gang jeg taper. Så han har blitt sur ganske ofte, ler han.

Kona Maren hadde samlet familien på hyttetur i Norge i dag. Barna Liam (3) og Leo (6) var selvsagt med.

– Leo er veldig, veldig interessert i sykkel. Han kan navnet på alle rytterne og følger med. Han var utrolig glad i dag, for han hadde håpet at pappa skulle komme hjem med ene seier, sier Maren Kristoff til VG.

Hele familien var naturlig nok i fyr og flamme etter spurten. En flaske champagne ble åpnet da resultatet var klart.

– Det har vært litt stang-ut hele tiden, men endelig viser Alexander hva han faktisk kan. Helt fantastisk. Jeg synes dette er veldig fortjent, sier Maren.