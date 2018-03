PANGSTART: Kristoffer Halvorsen har allerede rukket å spurte fra Alexander Kristoff i starten av sin proffkarriere. Foto: Team Sky

Kristoffer Halvorsen er Team Skys nye spurtkomet

Publisert: 28.02.18 19:57

Kristoffer Halvorsen (21) fikk en marerittstart da han brakk hånden i sitt første ritt for Sky. Drøyt én måned senere slo han Alexander Kristoff i spurten.

– Han har det samme tempoet inne som Alexander Kristoff og André Greipel. Han står ikke noe igjen mot de beste spurterne, sier Gabriel Rasch, sportsdirektør i Team Sky .

21 år gamle Kristoffer Halvorsen fra Kristiansand fikk en tøff start på proffkarrieren da han falt og brakk hånden i Australia 14. januar. Det var Halvorsens første sykkelløp med Sky, og planen var å fullføre det australske rittet Tour Down Under. Isteden ble han flydd tilbake til England for å operere.

– Jeg hadde litt uflaks, og var kanskje litt ivrig. Jeg knakk et bein i hånden, men det var ikke så ille, sier Halvorsen.

Rasch er på sin side imponert over hvordan unggutten håndterte den trøblete starten.

– Han taklet det kjempebra. Selv ville han ut på sykkelen to dager etter operasjonen. Han har hatt litt skader og tilbakefall tidligere, og taklet det veldig bra da også.

Spurtslo Kristoff

Drøyt én måned senere stilte Halvorsen til start i Abu Dhabi Tour, sammen med mange av de beste spurtkanonene. På den andre etappen spurtet han inn til fjerdeplass, foran navn som Alexander Kristoff, André Greipel og Marcel Kittel.

– Abu Dhabi var en smak på det som kommer. Han er enormt kjapp. Det mangler bare erfaring, og litt selvtillit. Og så må han lære å bruke laget fram mot spurten. Farten og spurten de siste 200 meterne har han allerede inne, sier Rasch.

Selv er Halvorsen mer beskjeden når han beskriver prestasjonene i Midtøsten-rittet.

– Det viktigste var å komme i gang og få fem løp der nede. Den andre etappen var jo bra. Det er alltid en god følelse når du er der oppe og kjemper om seieren.

– Sportsdirektøren din sier du er like rask som de beste spurterne. Stemmer det?

– Ja, jeg føler virkelig det. For meg handler det om å få timingen inn mot spurtene riktig.

Gikk fra Joker til Sky

I fjor høst gikk Halvorsen fra det norske kontinentallaget Joker Icopal til giganten i sykkelsirkuset, Team Sky.

– Hva så dere i han?

– Vi visste om han før han vant VM i Qatar (2016). Men det var spikeren i kisten. Da skjønte vi at han må vi ha, sier Rasch.

Kan få sjansen i klassikerne

Rasch forteller at Halvorsen skal sykle Gent-Wevelgem i Belgia 25. mars. Han skal også sykle Dwars Door Vlaanderen (en mindre versjon av Flandern rundt) og står på long list til Flandern rundt og Paris-Roubaix. Det betyr at ved sykdom i laget kan muligheten by seg i en av de store vårklassikerne.

De prestisjetunge Grand Tour-rittene (Tour de France, Giro d´Italia og Vuelta a España) blir ikke aktuelt for Halvorsen med det første.

– Det er viktig å bruke de to-tre første årene på å få resultater og utvikle seg. Så får vi se etter hvert hvilken type rytter han utvikler seg til å bli, sier Rasch.