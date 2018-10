VANT I PARIS: Alexander Kristoff som vant sisteetappen i fjorårets Tour de France, føler seg nå usikker på om han i det hele tatt sykler neste års utgave. Foto: BENOIT TESSIER / X02011

Kristoff usikker på Tour de France etter stjernesignering

SYKKEL 2018-10-31T12:32:31Z

Etter at spurtstjernen Fernando Gaviria signerte for Alexander Kristoffs lag, er den norske sykkelrytteren blitt usikker på om han sykler Tour de France neste år.

Publisert: 31.10.18 13:32

– Per nå er jeg ikke sikker på om jeg kjører Tour de France. Jeg kjører heller Giro d'Italia og kjører egne spurter, enn Tour de France, og kjøre opptrekk, sier Alexander Kristoff til NRK .

Bakgrunnen er at den sterke colombianske spurteren Gaviria ble klar for Kristoffs lag UAE, noe som kom helt uforberedt på nordmannen. Gaviria vant blant annet to etapper i årets Tour de France.

Kristoff kjørte i året Tour de France for egne sjanser, men er nå usikker på hva som skjer fremover etter nysigneringen.

Ønsket i Tour de France

Ifølge kanalen har nå Kristoff snakket med lagledelsen om overgangen til Gaviria. Kristoff syklet selv inn til seier på den prestisjetunge sisteetappen i Tour de France i Paris sist sommer .

– De sa til meg at de ønsker meg i Tour de France, men jeg tipper de ønsker han også i Tour de France. Da har vi dobbelt opp, så jeg blir fort en hjelper. Jeg ønsker helst å kjøre for mine egne sjanser. Jeg tenker å kjøre Giroen, og få sjanser der. Så får vi se om jeg kjører Touren i tillegg, men det er et hardt program, sier Kristoff.

Uaktuelt med opptrekk

Kristoff gjør det klart at det er helt uaktuelt å kjøre Tour de France i rollen som spurtopptrekker.

Etter seieren på Champs-Élysées betegnet han triumfen som noe av det største i sin karriere, før han overfor VG kom med en klar beskjed til kritikerne:

– Jeg har blitt avskrevet som spurter rett som det er nå, så da var det deilig å vinne «VM for spurtere». Da meldte jeg meg på i kampen igjen, sa Kristoff til VG dengang.