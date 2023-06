Tobias Foss har vunnet de to siste temporittene i NM, men stiller ikke i Sandnes torsdag.

Foss forsvarer ikke tempogullet i NM

Regjerende mester Tobias Foss stiller ikke på dagens NM-tempo i Sandnes, melder TV 2. Han sykler heller ikke i helgen.

NTB

Vingrom-rytteren har vunnet NM-tittelen i tempo de to siste årene.

– Jeg sykler dessverre ikke. Både tempoen og fellesstarten kommer for tidlig, sier Foss til TV 2.

26-åringen har ikke konkurrert siden Tour de Romandie i slutten av april. En positiv koronatest like etter gjorde at han måtte stå over Giro d'Italia. Ettervirkningene har gjort at han har måttet utsette comebacket.

Derfor blir det neste store målet for Jumbo-Visma-syklisten VM i Skottland i august. Der kjører han for å forsvare fjorårets tempogull.

Fellesstartene i NM for kvinner og menn går søndag.

