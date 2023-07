Torstein Træen (t.v.) på vei fra legebussen til lagets minibuss. Han ønsket ikke svare norsk presse på hva resultatet var etter røntgen.

Norsk sammenlagthåp nektet å svare etter røntgen: − Ingen kommentar

BILBAO/OSLO (VG) Uno-Xs sammenlagthåp Torstein Træen (27) var involvert i velt i første etappe av Tour de France, og det er en viss fare for at eventyret er over etter én etappe.

Med 83 kilometer igjen gikk det nemlig galt for Træen. TV-bildene viste ikke selve hendelsen, men det var åpenbart at Træen var i smerter.

– Akkurat der og da tenkte jeg «satan i helvete det gjorde vondt», svarer Træen på spørsmål fra norsk presse om han fryktet for å bryte da det skjedde.

– Det ble litt bedre til slutt, men det var ikke veldig bra, sier den norske 27-åringen om hvordan det var å sykle resten av etappen.

Da han var ferdig med legesjekk ble han spurt av VGs journalist for en oppdatering, men nordmannen svarte «ingen kommentar» fire ganger på drøyt 20 meters gange fra legebussen til Uno-Xs minibuss.

Minibussen skal til hotellet, og det vil komme en pressemelding fra Uno X-laget senere i kveld.

Torstein Træen med det som ser ut som ferskt blod på venstre ben.

– Hvordan er humøret ditt nå? spurte VG Træen før legesjekken.

– Jeg får ikke gjort noe med det, så det er helt fint det.

Han syklet i mål, 4 minutter og 59 sekunder bak etappevinner Adam Yates.

Uno X-håpet sier til et samlet nordisk pressekorps at han selv ikke vet hva som skjedde.

Et eventuelt brudd for Træen vil bety at han må bryte Tour de France etter én av 21 etapper.

– Det er synd for Træen som kom ut av oppkjøringsrittet før Tour de France med en sterk 8. plass. Han er en rytter som – om alt hadde gått som man hadde håpet – kunne vært en topp ti, topp 15 kandidat. Å få en sånn start er det verst tenkelige, slo sa Thor Hushovd på TV 2s sending etter velten.

En av forhåndskandidatene til å kapre topplassering sammenlagt var Enric Mas som måtte bryte etter velt med 20 kilometer igjen av etappen.

Torstein Træen etter målgang.