FORSVARER SEG: Uno-X mener de er del av en transformasjon og at sykkelsponsing er greit.

Tror dette blir forbudt: Norsk Tour-reklame sammenliknes med tobakk

BAYONNE (VG) Å reklamere for bensinstasjoner er forbudt i Frankrike. Norske Uno-X slipper unna på grunn av et smutthull.

Fossil sponsing av idrett er nemlig ikke en del av det franske forbudet, som trådte i kraft i høst.

Det kan det bli forandring på.

– Sakte, men sikkert tror jeg at reklame for fossilt drivstoff vil forsvinne fra idretten. Det samme skjedde med tobakksreklame, som ble forbudt på slutten av 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, sier Madeleine Orr til VG.

Hun bor i London og forsker på idrett og klima. Orr har skrevet en FN-rapport om temaet.

Hun minner om at det tok mer enn 50 år med kampanjer før det ble forbudt å reklamere for tobakk, og enda lenger tid før sponsing av sport ble inkludert.

– Forbud mot reklame for fossile selskaper i idretten vil nok skje raskere enn det, men det skjer ikke i morgen, sier hun.

Les også Uno-X bruker flere hundre millioner : – De har vunnet gull allerede BILBAO (VG) Uno-X har svidd av flere hundre millioner kroner på sykkelsponsing.

Frankrike innførte, som første land i Europa, et forbud mot reklame for fossile produkter i fjor høst. Avisen The Guardian har også gjort dette, i likhet med flere storbyer i Europa.

Nå er presset er i ferd med å øke også mot internasjonal idrett: Da sykkelsesongen startet i Australia i år, var det til protester fra enkelte tilskuere. En gruppe kvinner viste rumpa under én av etappene i rittet.

Der hadde de skrevet «Santos». Olje- og gasselskapet er en stor sponsor av rittet.

«Vi ble kvitt tobakk. Vi skal bli kvitt Santos også», ropte demonstrantene.

I Tour de France deltar blant annet TotalEnergies-laget til Edvald Boasson Hagen og norske Uno-X. Begge er store på fossilt drivstoff i hvert sitt marked.

Uno-X understreker ofte at de er et såkalt mobilitetssselskap. Altså noe mer enn en bensinstasjonkjede. På nettsidene sine skriver selskapet at de har en ambisjon om å bli uavhengig av fossile drivstoffer.

– Vi står midt i en transformasjon. Det vi har i Uno-X dag, det kan vi ikke leve av i morgen, erkjenner sykkelsjef Jens Haugland overfor VG.

FORSVARER SPONSINGEN: Uno-X-sjef Jens Haugland, her under Tour de France.

Han befinner seg i Frankrike i disse dager og anerkjenner problemstillingene knyttet til grønnvasking.

– Hadde vi ikke vært en del av den transformasjonen og blitt stående i det vi holder på med og påstått at det er riktig for kloden og omgivelsene våres, så hadde jeg ikke hatt rak rygg. Men når jeg sier at vi er i ferd med å flytte oss over i noe nytt, så har jeg rak rygg.

– At vi bruker sykkellaget til å promotere den transformasjonen, det står jeg veldig trygt i, sier Haugland.

Han understreker at endringen tar tid. Den er ikke gjort over natten.

– Er du redd for at dere ender opp med å bli svartelistet som tobakksindustrien?

Jens Haugland åpner med å si at han ikke er redd for det.

– Men jeg tror heller ikke at det er urealistisk. Spillbransjen, tobakk, klimaspørsmål. At denne typen aktører blir utfordret på at man skal være en del av kommersiell eksponering: Det utelukker jeg ikke. Men jeg er ganske trygg på den reisen vi selv er en del av, sier Uno X-sjefen.

Les også Dag Otto Lauritzen fikk pensjonsbrev: – Himmel og hav BILBAO (VG) Dag Otto Lauritzen (snart 67) har fått brev fra NAV. Pensjonsalderen nærmer seg.

Under Premier Leauge-kampen mellom Everton og Newcastle i fjor stormet en tilskuer banen. Der lenket han seg fast til den ene stolpen og viste frem en t-skjorte med teksten «Just stop oil».

Også i Tour de France har klimaaktivistene vært synlige de siste årene. Organisasjonen «Dernière Rénovation» fikk stoppet fjorårets ritt i flere minutter da demonstranter limte seg fast til bakken.

I år har ASO, organisasjonen som eier sykkelrittet, sendt to motorsykler i forkant av syklistene under samtlige 21 etapper. De har som oppgave å se etter, og rydde opp i slikt, før rytterne kommer.

I en epost til VG skriver en representant for «Dernière Rénovation» at de ikke retter seg spesifikt mot oljeindustrien, men mot franske myndigheter som de mener må gjøre mye mer for renovere alle landets bygninger så de blir mer energieffektive.

DEMONSTRERTE: Tour de France i fjor.

ASO har tatt en rekke grep de siste årene for å få ned utslippene i Tour de France. Det samme har Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) gjort.

I november lanserte de en omfattende handlingsplan for bruk av fornybar energi, og få ned utslipp i kjølvannet av idretten.

– Målet vårt er å forene alle partnerne i sykkelsporten og på den måten redusere utslippene og bremse hastigheten på klimaendringene. Vi må lære av hverandre og samarbeide om løsninger på felles utfordringer for å bli en klimanøytral sport, sier UCI-president David Lappartient.

En britisk studie tok for seg klimaavtrykket fra tilskuernes reisevirksomhet i forbindelse med tre Tour de France-etappe i England i 2007: Utslippene var på mellom 170.000 og 193.000 tonn. Til sammenligning var Norges totale utslipp på 50 millioner tonn i fjor.

– Det er et høyt, betydelig, tall. Men sykkel er en stor sport på verdensbasis, så jeg er ikke overrasket, sa Borgar Åmås ved Senter for klimaforskning (CICERO) til VG i 2021.