FOLKEFEST: Men sykkel-VM har endt opp med å koste norsk sykkelsport og en rekke kreditorer millioner av kroner. Foto: Hansen, Frode

Selskapet bak sykkel-VM slås konkurs

Publisert: 12.03.18 10:24 Oppdatert: 12.03.18 12:05

Arrangørselskapet bak sykkel-VM i fjor høst, «Bergen 2017 AS», ble slått konkurs i dag.

– Forholdene for konkurs er til stede. Derfor vil det bli åpnet konkurs, sa dommer Reidar Mowatt under rettsmøtet i Bergen tingrett i dag, ifølge TV 2.

Dermed skrives et nytt kapittel om sykkel-VM i Bergen. Arrangementet endte med økonomisk mageplask i fjor høst.

Kravene mot Bergen 2017 AS skal beløpe seg til mellom 70 og 80 millioner kroner fra rundt 80 forskjellige kreditorer.

– Det har blitt solgt både hus, biler og båter i kjølvannet av sykkel-VM. Mange små bedrifter og familier er rammet, sier en av kreditorene - som ikke ønsker å bli navngitt - til VG.

Bergen 2017 AS er heleid av Norges cykleforbund og sto som arrangør av sykkel-VM. Daglig leder var avtroppende sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

Det opprinnelige budsjettet var på 156 millioner kroner. Men både på inntekts- og utgiftssiden feilberegnet VM-arrangøren grovt.

Arbeidet med å få på plass en frivillig gjeldsordning med kreditorene har angivelig pågått for fullt de siste ukene. Når selskapet nå slås konkurs, vil det istedet oppnevnes en bostyrer som skal fordele verdiene i Bergen 2017.

VG skrev i helgen at minst to av kreditorene vurderer å holde avtroppende sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen (var daglig leder i Bergen 2017) og styret i VM-selskapet personlig ansvarlig for sine krav. Selskapet Flex Reklame har allerede engasjert advokater for å vurdere dette.

De mener ledelsen i VM-selskapet må ha visst at man risikerte konkurs da man ga selskapet nye oppgaver midt under VM.

Det er likevel et annet selskap, «Interspons», eid av Birger Hungerholdt, som har begjært «Bergen 2017 AS» konkurs. De mente at VM-arrangøren skylder dem nærmere 1,8 millioner kroner.

Hungerholdt - som også er manager for Edvald Boasson Hagen - hadde i oppgave å selge sponsorpakker til VM i høst.

– Vi synes det er veldig beklagelig at Interspons, som skulle bidra til inntektene, går til dette skrittet allerede nå, sier Mona Hellesnes, styreleder i VM-selskapet Bergen 2017 AS, til TV 2.

Det skal ha vært dialog mellom Interspons og Bergen 2017 AS i løpet av helgen. Samtalene førte ikke frem.

– Dette er verdens tristeste dag for sykkelsporten, men det er på tide at idretten slutter å tro at de driver idrett i næringslivet. Det må forholde seg til næringslivets spilleregler, sier advokat Sølve Herdal, som representerer Interspons, ifølge Bergens Tidende.

Så sent som i helgen, på sykkelforbundets forbundsting, ble det flere ganger fremhevet at en konkurs er en dårlig løsning for kreditorene som har penger utestående.

En av årsakene til dette, skal være den momskompensasjonen VM-arrangøren har utestående og skal få utbetalt i desember 2018. Denne kan man nå se langt etter.

«Konkursalternativet er etter styrets oppfatning fortsatt en veldig mye dårligere løsning enn en frivillig løsning» sa styreleder Mona Hellesnes i en presentasjon på tinget lørdag formiddag.

På rettsmøtet i Bergen tingrett mandag morgen opplyste hun at man går glipp av 3,2 millioner momskroner som følge av den ferske konkursen.