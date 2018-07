FÅR MYE KRITIKK: Sky-sjef Dave Brailsford (t.v.) og Chris Froome har opplevd en turbulent tid de siste par årene. Det toppet seg da Froome testet for høye verdier av salbutamol i Spania rundt i fjor. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Ordkrig om Team Sky: – Frykter for sikkerheten til rytterne

Publisert: 10.07.18 07:52

CHOLET (VG) Samtidig som Tour de France ruller inn i hjembyen til UCI-president David Lappartient i ettermiddag, utsettes idrettslederen for et voldsomt angrep fra Team Sky-sjef Sir Dave Brailsford.

I helgen gikk Lappartient langt i å antyde at Team Skys gedigne pengebinge bidro til at Chris Froome aldri ble tiltalt for brudd på dopingreglene, selv om han avga høyere verdier på astmamedisinen salbutamol enn hva som er lovlig.

Utspillet fikk Sky-sjef Dave Brailsford til å reagere utenfor lagbussen til det britiske laget i går.

Der er det tidvis en klam stemning når salbutamol eller pipekonserter fra publikum er tema i spørsmålene fra internasjonale journalister. Men denne gangen var Brailsford uvanlig krass:

– Jeg lot tvilen komme ham (Lappartient) til gode da han startet. Jeg tenkte at han var ny i jobben og forstår åpenbart ikke ansvaret som følger med det å være sykkelpresident. Han har fortsatt mentaliteten til en lokal borgermester fra Frankrike, sa Brailsford.

Den sarkastiske kommentaren er neppe tilfeldig: I ettermiddag er lille Sarzeau, med 8000 innbyggere, målby i Tour de France. Det er her David Lappartient ble valgt til borgermester for ti år siden.

– Skal du være president i et internasjonalt særforbund, så skal man beskytte folk i det forbundet. Ikke velg en fransk tilnærming. Beskytt dem du jobber for uten å forhåndsdømme. Han må fortsatt lære seg det. Jo fortere jo bedre, for alle sammen. Men han har en vei å gå, sier Brailsford.

Voldsom piping

Stemningen rundt Team Sky er svært spesiell her i Frankrike for tiden. Chris Froome har opplevd ukvemsord fra publikum også tidligere, men i år er misnøyen fra publikum på et helt nytt nivå.

Under gårsdagens lagtempoetappe, som BMC vant foran Team Sky, opplevde det britiske storlaget piping fra publikum gjennom store deler av den 35,5 kilometer lange løypa.

Det samme skjedde da Froome entret scenen på lagpresentasjonen, og under de to første etappene av årets Tour. I veikanten har enkelte tilskuere stått med “Froome out”-skilt. I tillegg var sykkellegenden Bernard Hinault (63) allerede før Tour de France ute i media med et angrep på Froome.

Tidligere sykkelpresident Brian Cookson er bekymret for at det tøffe ordskiftet kan føre til episoder der fans langs løypen velger å ta dårlige valg.

Nå ber han begge sider roe seg ned.

– Nå er det viktig at folk roer seg ned, og at ingen av partene sier ting som kan provosere. ASO har på ingen måte bidratt positivt i så måte. Jeg er veldig redd for at folk kan komme til å si noe som provoserer ytterligere, sier Cookson til VG.

Han fortsetter:

– Jeg frykter at dumme tilskuere kan komme til å gjøre dumme ting. Tilgjengelig og nærhet er det flotte med sporten vår. Da er det synd om det skjer ting som kan forandre sporten for all fremtid. Jeg henstiller derfor partene om å ta en pust i bakken, sier briten til VG.

Rasende sykkeljournalist

Ikke alle virker å slå seg til ro med det. Cooksons forgjenger, Pat McQuaid er en varm tilhenger av dagens UCI-president, og mener Dave Brailsford utspill er respektløst overfor David Lappartient.

Samtidig deltok den tidligere sykkeljournalisten Paul Kimmage i radioprogrammet «Off the ball» i Irland nylig. Kimmage er kjent som en kritisk stemme i kampen mot doping, og var en av dem som bidro til å felle Lance Armstrong i sin tid. Han er svært kritisk til Team Sky.

– Froome har utrolige resultater de siste fem årene, men hva er reaksjonen? Folk buer! Ingen tror på det lenger. Det er lagets og hans egen skyld. Han sier han er en ambassadør for ren idrett, før han dagen etterpå står med armen over Alexandre Vinokourov (dopingtatt) på et bilde. Når du sykler for et lag som misbruker TUE-systemet, smertestillende medisiner og bestiller testosteronpakker, så kan du ikke late som om du er annerledes enn alle de andre på laget. Folk er i helt i sin rett til å bue. Han har bidratt til det selv!

Kimmage har selv bakgrunn som syklist, men dekker ikke Tour de France i år. Han fraråder også voksne å la barna sine satse på proffsykling:

– Det er et fullstendig «shit show». Hvert eneste år tenker man at det ikke kan bli verre. Men det gjør det. Det er bare grusomt. Jeg har bestemt meg for å være egoistisk og skrive om ting jeg liker og tror på. Og heller behandle Tour de France som jeg behandler WWF (amerikansk wrestling). Det er bare surr, sier Kimmage.

Hushovd: – Handler ikke om doping

Thor Hushovd gir overfor VG uttrykk for at den franske misnøyen med Froome ikke handler om hverken salbutamol eller doping. Sørlendingen sier tvert imot at det handler om England mot Frankrike, og at vertsnasjonen blir grinete når det kommer engelskmenn og oppfører seg nonchalant.

– Hadde det handlet om doping, ville Alberto Contador opplevd det samme. Men det gjorde han ikke, sier Hushovd.

Chris Froome og Team Sky syklet en god lagtempo i går, og vant tilbake mye tid på flere konkurrenter i sammendraget i Tour de France. BMC vant likevel lagtempoen med fire sekunder på Sky, og Greg van Avermaet sykler dermed dagens etappe i gul trøye.