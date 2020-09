FORBRØDRING: Men Alexander Kristoff (t.v.) og danske Mads Pedersen får ikke lov til å pleie kontakt med andre utenfor den såkalte lag-boblen under Tour de France. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Rytterne bor i «bobler»: Skal hindre corona-utbrudd

NICE (VG) Rytterne lever totalt atskilt fra omverdenen, publikum får ikke autografer og mediene underlegges strenge regler: Corona-frykten ligger som en klam hånd over årets Tour de France.

For mindre enn 10 minutter siden

Kanskje ikke så rart: Startbyen Nice er klassifisert som rødt område, og fredag ble det registrert over 7100 nye smittetilfeller i Frankrike. Verre har ikke situasjonen vært siden 31. mars.

I Nice spekulerer mange journalister i om årets Tour de France vil nå Paris om tre uker, eller om sykkelfesten må avlyses underveis i rittet.

NÅ: Følg dagens etappe live her.

– I dag kan vi bare krysse fingrene og være fornøyd med situasjonen slik den er nå. Men ting kan forandre seg raskt, sier medisinsk sjef i UCI, Xavier Bigard.

En av rytterne som lever i en såkalt boble, isolert fra omverden, er Alexander Kristoff. Han får ikke gå utenfor hotellet på kvelden, der UAE bor i en egen fløy.

– Jeg føler det er som normalt, foruten at vi kun holder oss med laget. Vi kan ikke gå ut fra hotellet, men det kan vi jo ikke uansett. Det blir kanskje kjedelig på hviledagene, men på vanlige etapper er det ikke så stor forskjell. Men det er munnbind-opplegget, da, selvfølgelig, sier Kristoff til VG.

les også Hushovd overbevist om at flere Tour-ryttere ønsker avlysning

INGEN VANLIG PRESSEKONFERANSE: Etappevinner og Tour-leder møter nå på pressekonferanse gjennom videolink. Her stiller en journalist spørsmål til Caleb Ewen. Foto: Anders K Christiansen

Alt er imidlertid ikke som det pleier: Både 33-åringen og VGs journalist bruker munnbind. Vi har begge blitt testet for corona den siste uken.

Det kreves at telefonen som tar opp lyden holdes med en selfiestang for å sikre avstand. Publikum er bannlyst rundt lagbussene og i området der rytterne presenters på en scene før start.

Den unike nærkontakten mellom publikum og ryttere, og mediene og ryttere, er altså borte. Alt for at rytterne skal holde seg friske, og for at milliardprosjektet Tour de France skal får rulle videre.

– Vi har gått gjennom alle tenkelige episoder der kontakt kan finne sted, fra området hvor rytterne signerer inn før etappen, til målgang, fra premieseremonien til mediekontakt, sier Bigard.

AVSTAND: Primoz Roglic på Jumbo-Visma intervjues av journalister, som må holde god avstand, før en etappe. Foto: THIBAULT CAMUS / POOL

Alexander Kristoff og de andre rytterne har gjennomgått to coronatester i uken før Tour de France. To ganger om dagen må rytterne skrive under på et helseskjema.

Hotellene anses å være den største risikoen for rytterne: Der kan en av de ansatte være smittet uten at man vet det. UAE-laget til Kristoff har tatt konsekvensen av dette og flyttet penger fra markedsføringsbudsjettet og til coronabekjemping.

Et italiensk selskap er leid inn under Tour de France:

– Selskapet desinfiserer alle soverom, frokostsalen og bilene våre hver eneste dag. Absolutt alt man kan ta på, som en fjernkontroll eller vasken på bade, desinfiseres hele tiden, sier operasjonell sjef i UAE-laget, Andrea Agostini, til VG i Frankrike.

Agostini ble selv coronasyk under et opphold i De forente arabiske emirater tidligere i år

PRESSESENTER: Også på pressesenteret minnes det om reglene som vanlige publikummere må følge. VG må gå med munnbind inne på pressesenteret, foruten når man har satt seg ned på plassen sin. Foto: Anders K Christiansen

Italieneren svarer «alt kan skje» på spørsmål om han er redd for et utbrudd under Tour de France.

– Men oppgaven vår er å gjøre vårt for at sjansen er så liten som mulig. Derfor har vi engasjert dette selskapet.

– Ingen kontakt med fansen, og strenge regler for intervjusituasjoner: Det er en spesiell Tour?

– Ja, og det er synd. På lørdag vant Alexander etappen og fikk gul trøye. Vi ville gjerne møte mediene og dele gleden vår med fansen. Men i øyeblikket er det viktigere å gjøre vårt for å bekjempe viruset, sier Agostini.

AVSTAND OG FOLKETOMT: Bildet er tatt mens en Tour-rytter intervjues før den første etappen i Tour de France. Media må bruke selfiestenger og avstand opprettholdes. I bakgrunnen presenteres lagene foran en ganske folketom plass. Foto: Anders K Christiansen

Spesielt én coronaregel under Tour de France har skapt debatt den siste uken: Dersom to personer blant rytterne eller støtteapparatet i et lag tester positivt, kastes laget ut av årets ritt. Det ønsker Tour-selskapet ASO å mykne opp før helgen.

Da satt franske myndigheter ned foten og regelen ble stående.

Alexander Kristoff føler seg trygg i Frankrike:

– Med den boblen vi lever i, så er det minst like trygt som i Oslo. Jeg føler meg iallfall rimelig trygg, selv om man aldri kan være hundre prosent sikker på noe, sier han til VG.

Her er noen av reglene ryttere, lag og mediene må forholde seg til under Tour de France:

Ryttere og støtteapparat bor isolert i egne etasjer eller fløyer på hotellene sine, uten mulighet til å ha kontakt med omverden. Dette blir omtalt som en boble, der lagene skal beskyttes og smittefaren minimeres. De skriver ikke autografer, tar ikke bilder med fansen og holder avstand til alt og alle.

Ryttere og alle i støtteapparatet måtte gjennom to coronatester, seks og tre dager før start, for å kunne delta i rittet. Alle journalister som vil følge Tour-en måtte kunne fremvise en negativ coronatest, som ikke var eldre enn fem dager.

Ingen intervjuer eller kontakt mellom journalister og mediene utenom en såkalt mixed zone ved start og mål. Kaoset rundt lagbussen er altså borte i år: Der har ikke mediene eller publikum lenger tilgang.

EDVALD-INTERVJU: Her intervjues Edvald Boasson Hagen mandag morgen av VG – med obligatorisk selfiestang. Foto: Anders K Christiansen, VG

Journalistene som står i mixed zone må benytte en selfiestang for å holde avstand til rytterne, og både ryttere og journalister må bære munnbind.

Laghotellene er forbudt område for mediene og publikum, i motsetning til tidligere da journalister og ryttere gjerne har bodd på samme hotell.

I biler med flere enn tre personer skal det bæres ansiktsmasker.

Arrangøren har kjøpt inn et rullende laboratorium som kan teste personer for covid-19 om noen har symptomer.

Arrangøren går rundt med desinfiserende væske til journalister og ryttere, samt ASO-ansatte.

Det daglige intervjuet med etappevinner og Tour-leder foregår ikke lenger i en liten buss med skrivende journalister: I år er det videooverføring mellom bussen og pressesenteret der journalistene sitter og kan stille spørsmål.

Ryttere er ikke pålagt å stille i studioet til TV-kanaler i målområdet. Dersom han likevel gjør dette, kan ikke stanses på veien. Han må bære maske og ASO desinfiserer studio i forkant og sørger for god avstand.

Dersom det er to positive prøver i ett lag (ryttere og støtteapparat) så kastes laget ut av årets Tour.

Publisert: 03.09.20 kl. 12:07