Kristoff-hjelper hylles: – Han kalles «Den nye Boonen»

NANCY (VG) Alexander Kristoff (32) trakk frem den yngste rytteren i Tour de France etter nesten-trifumen tirsdag. I hjemlandet har Jasper Philipsen (21) allerede fått merkelappen «Den nye Tom Boonen».

Philipsen imponerte da han tauet Kristoff frem i posisjon foran finalen i Nancy. Endelig satt nordmannens opptrekk. Det manglet bare et par små centimetre opp til etappevinner Elia Viviani.

– Jeg visste ikke nøyaktig hvor sterk han er i finalene, men i dag overrasket han meg veldig positivt. Han gjorde en meget god jobb. Det å være 21 år og levere meg på den måten: Det er imponerende, sier Kristoff etter målgang.

Han har sjelden eller aldri hatt et tog av spurtere, slik QuickStep-laget ofte har, foran seg i Tour de France. Helt siden Luca Paolini forsvant ut av sykkelsporten etter en kokaindom i 2015, har nordmannen virket å savne en klar og tydelig sisteopptrekker.

Kristoff hadde aldri syklet ritt med Philipsen før årets Tour de France.

– Jeg tror ikke han trenger mange råd. Han er en kjempetalent og sykler på passion og følelser. Det virker å være mer enn nok. Måten Jasper leverte meg på i dag gir meg troen på at vi kan få til noen gode resultater fremover, sier Kristoff.

I Belgia omtales Philipsen som «den neste store spurteren».

– Han er en veldig lovende spurter som aldri er redd. I Belgia liker vi å sammenlikne med tidligere stjerner, og han har allerede fått høre at han kan bli den nye Tom Boonen. Det er en stor byrde som er lagt på skuldrene hans, sier sykkeljournalist Jan-Pieter de Vlieger i avisen Het Nieuwsblad til VG.

– Han fikk mye ros etter etappen i dag?

– Ja. Og på den første etappen forsøkte han å gå på utsiden, men ble sperret inn mot gjerdet. Det viser igjen hvor uredd han er. Han er altså 21 år gammel og sykler Tour de France for første gang. Et kjempetalent, sier journalisten.

Tom Boonen er en av Belgias største sykkelryttere gjennom tidene. Han har vunnet Paris-Roubaix fire ganger, Flandern rundt tre ganger, VM og poengtrøya i Tour de France. For å nevne noe.

Og så gjorde han livet vanskelig for Thor Hushovd i en årrekke på tidlig 2000-tallet.

Philipsen trener mye med Boonen - som nå har lagt opp - når han er hjemme i Belgia. I huset til foreldrene har han et bilde av seg selv og Boonen fra 2006. Philipsen, hadde på seg en VM-trøye med QuickStep-logo, lik den Boonen bar det året.

– Jeg er glad for at jeg kan gjøre jobben min for laget og vise hvorfor de tok meg med til touren. Vi misset seieren såvidt, men det vil komme, sa Philipsen til VG etter tirsdagens etappe.

Han har fått tilnavnet «Jasper Disaster» i laget til Alexander Kristoff, etter å ha veltet gang på gang i vår. Så langt i Tour de France har han vært nede i asfalten én gang, i tillegg til en nestenulykke på første etappe.

Tirsdag holdt han seg på sykkelen - også da han endte opp skulder mot skulder med mektige Peter Sagan med 500 meter igjen til mål. Philipsen virket å være uredd og helt uten respekt for en av sykkelsportens aller største.

Som Tour-ens yngstemann matches han forsiktig av UAE-laget. Sportsdirektør Neil Stephens bekrefter overfor nettstedet Procycling.no at Philipsen skal tas ut av Tour de France etter 11 etapper. Man ønsker ikke å gi 21-åringen for tung belastning tidlig i karrieren.

Dersom planen gjennomføres, betyr det at Alexander Kristoff må klare seg uten det belgiske kjempetalentet i Paris i slutten av juli.

Nesten-seier: Så nær var Alexander Kristoff etappeseier tirsdag:

