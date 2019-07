NESTEN IGJEN: Edvald Boasson Hagen viste prov på god form da han hentet teten etter å ha punktert 23 kilometer før mål. Her er han ved lagbussen etter målgang. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Hushovd tror på flere sjanser: – Edvald er solid nå

COLMAR (VG) Edvald Boasson Hagen (32) punkterte på verst tenkelig tidspunkt. Men det som deretter skjedde, imponerte Thor Hushovd (41).

Nå nettopp







Han satt foran TV-skjermen til TV 2 i Colmar. Der så han hvordan Boasson Hagen pøste på med krefter etter uhellet som skjedde drøyt to mil før mål.

Dimension Data-kapteinen kjempet seg tilbake til hovedfeltet, men var i praksis sjanseløs da Peter Sagan spurtet inn til seier. Opphentingen hadde kostet for mye.

– I dag var han solid. Det er tegn på at han har gode bein når han kjører slik. Kelderman kjørte hardt foran og mange falt av. Men Edvald tettet likevel luka. Så det er synd at han tapte denne muligheten på grunn av et uhell. Det er umulig å spå hvordan det hadde gått uten uhellet, sier Hushovd til VG.

les også Punktering ødela for Boasson Hagen: Sagan overlegen i spurten

Måten Boasson Hagen tråkket på fortalte Hushovd at landsmannen har noe på gang.

– Man ser på tråkket hans at det er offensivt. Det ser ikke tungt ut, som det kan ha gjort for ham tidligere. Nå er han solid og i form. Han hadde kjempet om en virkelig høy plassering i dag dersom det ikke hadde skjedd, mener 41-åringen.

– Edvald har selvfølgelig flere muligheter igjen. De kommer når folk blir slitne. Han kan kanskje gå i et brudd også, sier Hushovd etter å ha gjort seg ferdig med kveldens TV 2-sending.

TV 2-EKSPERT: Thor Hushovd ga Peter Sagan en tommel opp og ordene «Nice win!» i målområdet i Colmar. Sagan svarte med et «Thank you!». Foto: Anders K. Christiansen, VG

Bak bussen til Dimension Data la sjef for det sportslige støtteapparatet, Rolf Aldag, en trøstende hånd over skulderen til Boasson Hagen. De to har jobbet sammen helt siden Team Columbia-tiden i 2008.

– Det er synd for det var bare uflaks. Han der definitivt i form. I Touren er det dessverre ikke en million, men 21 sjanser til å vinne. I dag tapte vi på grunn av uflaks. Det er vondt å svelge, sier tyskeren til VG.

– Når kommer neste sjanse for Boasson Hagen?

– Vi må se hvordan rittet utvikler seg, jeg er ingen fan av å planlegge enkeltetapper før vi har gjort unna de andre som kommer først. Men det kommer flere sjanser for Edvald. Delvis gjennom å spurte fra mindre grupper, og delvis ved å gå i større brudd, mener den rutinerte sykkel-toppen.

les også Reagerer på intern uro i Boasson Hagens lag: – Illojalt

Boasson Hagen selv tok det hele med fatning, men innrømmet at «det selvfølgelig er surt».

Da han kom ned etter den siste stigningen, med ti kilometer igjen til mål, slapp Dimension Data ned Michael Valgren for å hjelpe ham frem i feltet. Boasson Hagen og Aldag er enige om at en annen strategi hadde vært sjanseløs.

– Jeg sa at de skulle vente i feltet, for det er vanskelig å gjøre noe i bilkøen uansett. Jeg var ikke sikker på om jeg kom opp i det hele tatt, og da er det dumt om de hadde sluppet seg tilbake. Så prioriteringen var riktig, sier Boasson Hagen.

– Hvor påvirket var du i spurten på grunn av opphentingen?

– Jeg måtte bruke mye krefter, og da hadde jeg ikke den toppfarten som jeg var avhengig av. Jeg kunne hatt mer flaks, men sånn er det i dag, sier han.

Publisert: 10.07.19 kl. 19:21