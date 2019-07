I FOKUS: Alexander Kristoff – med ett unntak – slitt med å hevde seg helt i toppen i spurtene i årets Tour de France. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Hushovd hevder Kristoff-lagets problemer skyldes sportsdrikk

Alexander Kristoff har innrømmet at han har følt seg dårlig under årets Tour de France. TV 2-ekspert Thor Hushovd hevder at en ny sportsdrikk har gjort at Kristoff og hans lagkamerater har vært for tunge under rittet.

– Konklusjonen er vel egentlig det at de ikke er fornøyd med sportsdrikken som gjør at kroppen tar til seg for mye væske, som gjør at kroppen blir to-tre kilo for mye. Det tror jeg er feilen, sa Hushovd under TV 2s sending.

Det fikk kollega Johan Kaggestad til å tenne.

– Hvis det er riktig, så er det helt «høl i huet». Hvis man går inn i årets viktigste sykkelritt og begynner med noe nytt som de ikke har prøvd før, det er jo totalt bortetap, sa Kaggestad, og fortsatte:

– Man må jo kjøre på det man er vant til å kjøre på, ikke begynne på noe nytt som de ikke har prøvd. Det er uprofesjonelt av UAE.

I en melding til VG nekter pressesjef i UAE, Andrea Agostini, for at de har bommet med sportsdrikken.

– Vi har ikke hatt noe problemer med vår energidrikk. Vi skal gjøre en intern evaluering og finne ut hvorfor Kristoff ikke presterte som vi håpet, skriver Agostini.

Selv var det en kryptisk og ordknapp Kristoff som hintet om problemene lørdag. Heller ikke etter den siste etappen var han særlig utleverende.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt det. Nå har jeg fått beskjed om at vi skal finne ut av det internt, så det får dere spekulere i, sa Kristoff til TV 2.

– Hvor mye har det ødelagt da? spurte TV 2-reporter Sindre Olsen.

– Jeg har ikke følt meg bra. Det kan ha vært litt av grunnen at jeg har følt meg dårlig, men i dag var det andre problemer. Jeg tror det var litt uflaks bare.

Lørdag svarte Kristoff «ja, det kan være» på direkte spørsmål om det skyldes ernæring.

– Det virker som om alle på laget sliter, ikke bare meg. De andre på laget klager over samme følelse. Vi må finne ut av hva problemet er, sa han til NRK.

Også lagkamerat Dan Martin har slitt.

– Jeg kommer ikke til å gi noen detaljer, men jeg har et par tanker og håper det kommer til å bli bedre, sa iren til Cyclingnews.

TUNGT: Alexander Kristoff og lagkamerat Sven Erik Bystrøm skal ha fått vite årsaken til at laget har slitt denne sesongen. Foto: Anders K. Christiansen

Heller ikke på den 21. etappen lyktes det for Alexander Kristoff, som reiser hjem fra Tour de France med en sterk annenplass som beste plassering. Også denne gang skapte giret trøbbel.

Alexander Kristoffs stefar og trener, Stein Ørn (51), vil ikke si hva som er årsaken, men bekrefter at de har identifisert problemet.

– Vi har en god forklaring sånn totalt sett. Vi vet egentlig ganske godt hva som er problemet der. Det er noe som kan løses. Det er betryggende når vi vet hva årsaken. For oss er det en lettelse å ha identifisert problemet, sier Ørn til VG.

Kristoff selv sier at han får «blod på tann» etter Tour de France.

– Han er en konkurranseperson og når han har identifisert problemer gjør det at man blir mer revansjesugen. Det er masse viktige oppgaver som kommer nå til høsten som han kan fokusere på, som VM, sier 51-åringen.

– Det som er veldig kjekt er at han tok den annenplassen. Det viser at han er rask nok.

Publisert: 29.07.19 kl. 08:52