SATTE DE ANDRE I SKYGGEN: Wout van Aert (i midten) vant foran Michael Matthews (venstre) og Tadej Pogacar (høyre).

Wout van Aert vant stjerneduellen: Spurtslo Pogacar i Lausanne

Tadej Pogacar (23) hadde sjansen til å vinne sin tredje etappe på tre dager, men nølte for lenge i spurten. Det utnyttet Wout van Aert (27) på mesterlig vis.

Slovenske Tadej Pogacar og belgiske Wout van Aert har vært de store stjernene så langt i årets Tour de France og lørdag kom den første virkelige duellen mellom de to – iført henholdsvis den gule ledertrøyen og den grønne poengtrøyen.

Pogacar vant både etappe seks og syv, og lagkameratene serverte ham strålende også på den åttende etappen. Men på oppløpet var Wout van Aert sterkest og vant etappen foran australske Michael Matthews og Pogacar.

Det er Van Aerts andre etappeseier i årets Tour de France og hans åttende totalt i karrieren – like mange som Pogacar har.

– I dag var en stor sjanse til å ta mange poeng (i poengkonkurransen) på noen av konkurrentene mine. Jeg er glad for at laget mitt ga alt for å kjøre inn bruddet. Da må du avslutte med stil, sier Van Aert i seiersintervjuet.

GULT OG GRØNT: Tadej Pogacar har koblet et godt grep om den gule ledertrøyen. I kampen om den grønne poengtrøyen ser Wout van Aert nærmest uslåelig ut.

Belgieren har nå en ledelse på 115 poeng i kampen om den grønne trøyen.

– Sist gang (på den sjette etappen) ventet jeg for lenge. I dag gikk jeg kanskje for tidlig. Wout var bare fantastisk der ute i dag, sier Matthews til Discovery+.

Med de fire bonussekundene for tredjeplassen økte Pogacar ledelsen sin i sammendraget til 39 sekunder ned til danske Jonas Vingegaard.

– Jeg likte den siste stigningen, men jeg nølte litt i spurten og så passerte Van Aert meg i trippel fart. Jeg er litt skuffet, men tredjeplass er fremdeles bra, sier Pogacar i et intervju med arrangøren.

De norske rytterne gjorde alle en jobb for sine respektive lag inn mot de siste kilometerne, hvor de siste fem kilometerne steg oppover mot Olympiastadion i IOC-byen Lausanne.

MÅTTE BRYTE: Tadej Pogacar må klare seg uten norsk hjelp i resten av årets Tour de France etter at Vegard Stake Laengen måtte stå av etter en positiv coronatest.

For flere ryttere ble den åttende etappen i Tour de France også en avslutning på rittet. Norske Vegard Stake Laengen og franske Geoffrey Bouchard testet begge positivt for covid-19 i timene før etappestart og måtte trekke seg.

Tidlig på etappen måtte Kevin Vermaerke bryte etter en velt, i en velt hvor også sammenlagtleder Tadej Pogacar og Nairo Quintana var blant dem som gikk i bakken. Og ikke lenge etter var det Gianni Moscon som takket for seg, etter å ha slitt med ettervirkningene etter coronasmitte tidligere i år.

For det franske hjemmehåpet ble det også en vond dags ferd mot sveitsiske Lausanne. Med fem mil veltet han først alene midt i feltet, før han like etter kjørte rett inn i armen til en soigneur som delte ut en langepose. Til tross for å ha fått en «på tygga» fortsatte Pinot.

MYE KJØRESTYRKE: Fra venstre: Fred Wright og Mattia Cattaneo holdt lenge unna for feltet, men måtte til slutt gi tapt.

I feltet var det flere lag som jobbet for å holde det samlet inn mot målbakken i Lausanne. Mattia Cattaneo, Fred Wright og Frederik Frison var de tre rytterne som av gårde i brudd på etappen – før storlagene «satte opp bommen» og hindret et større brudd.

Av de tre, viste Cattaneo og Wright seg som de to sterkeste i det kuperte terrenget. Frison måtte slippe med seks mil igjen, mens Cattaneo og Wright kjempet for å holde unna.

Med åtte kilometer igjen, og med 30 sekunder ned til feltet, gikk Wright solo. Men det holdt ikke for briten, som ble slukt av feltet i bakken opp mot mål.