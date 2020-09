Hirschi tok karrierens første proffseier: – En drøm

Etter en andre- og en tredjeplass tidligere i Touren, holdt det hele veien inn for Marc Hirschi (22) på den tolvte etappen i Tour de France. Etter et nytt solobrudd kunne han juble for karrierens største seier.

– Det er utrolig. Jeg har vært nær to ganger og i dag tvilte jeg hele tiden på at jeg kunne klare det. Jeg ga full gass helt til de siste 200 meterne. Jeg kan ikke beskrive, det er vanskelig å finne ordene, sier Hirschi i et intervju vist på Eurosport.

Marc Hirschi (Sunweb) rykket fra konkurrentene med 28 kilometer igjen. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) var blant de som prøvde å ta opp jakten opp på Hirschi, men den unge sveitseren forsvarte seg på imponerende vis og vant med klar margin, 47 sekunder foran Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept).

Hirschis lagkamerat, danske Søren Kragh, spurtet inn til tredjeplass og sørget for at det ble en strålende dag for det nederlandske laget.

Hirschi sier han hele tiden var i tvil på om han skulle holde unna.

– Jeg hadde bildet i hodet fra de to siste gangene jeg var nær. Jeg trodde først jeg kunne klare det med én kilometer igjen. Det er vanskelig å finne ordene. Det er min første proffseier og det i Touren. Det er som en drøm.

– Jeg hadde aldri trodd jeg kunne vinne en etappe i denne alderen. Bare å kunne starte her var som en drøm. Nå er jeg her, jeg har en seier og to podieplasseringer. Det er som en drøm, gjentar han.

TIL TOPPS: Marc Hirschi vant den tolvte etappen i årets Tour de France. Foto: SEBASTIEN NOGIER / X02583

Marc Hirschi viste seg for alvor frem som et stort talent med VM-gull i U23-klassen i 2018 og leverte en imponerende debutsesong på proffnivå i fjor. Likevel startet han årets Tour de France uten å ha tatt sin første proffseier, men har allerede før torsdagens etappeseier vært svært nær å ta sin seier i Tour de France.

På den andre etappen var han bare noen centimetere bak Julian Alaphilippe, mens han leverte en mektig imponerende prestasjon på den niende etappen. Etter 90 kilometer i solobrudd ble han hentet inn av de største sammenlagtfavorittene halvannen kilometer før mål. I spurten ledet han lenge, men med 50 meter igjen ble han passert og henvist til tredjeplass bak Tadej Pogacar og Primoz Roglic.

De fleste forventet at den tolvte etappen i årets Tour de France - og den eneste over 200 kilometer - ville være en dag for bruddet. Ut fra start var det også mange som angrep, deriblant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) og Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling). Ingen av de kom seg av gårde og etter hvert bestemte Bora-Hansgrohe seg for å heller ta kontroll i feltet, mens seks ryttere kom seg av gårde i brudd.

Oppover Côte de la Croix du Pey ble bruddet hentet inn, og det kom samtidig en rekke med angrep. Sunweb sendte ut flere ryttere og fikk etablert en tetgruppe på seks ryttere med Marc Hirschi, Tiesj Benoot, Søren Kragh (alle Sunweb), Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept), Marc Soler (Movistar) og Max Schachmann (Bora-Hansgrohe).

Hirschi angrep så oppover Suc au May, med 28 kilometer igjen, og holdt unna inn til mål.

Det ble ingen endringer i toppen av sammendraget og Primoz Roglic (Jumbo-Visma) leder fortsatt rittet sammenlagt.

Publisert: 10.09.20 kl. 17:09 Oppdatert: 10.09.20 kl. 17:22

