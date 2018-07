Etappevinner om jukse-anklagene: – Ble såret

Publisert: 26.07.18 19:17

SYKKEL 2018-07-26T17:17:18Z

PAU (VG) Dagen etter at han ble anklaget for juks, vant Arnaud Demare (FDJ) endelig en etappe i årets Tour de France.

– En perfekt spurt, utbrøt franskmannen etter å ha spurtslått Christophe Laporte, Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen - i den rekkefølgen - på oppløpet i Pau.

Det hadde bare gått et døgn siden Demare ble anklaget for å jukse ved å henge på en lagbil opp onsdagens siste fjell i Pyreneene. For i Tyskland satt André Greipel, som mener han har sett Demare gjøre dette før.

I går trodde han først ikke på klatretiden til Demare, som slet med å klare tidsfristen og få fortsette Tour de France. Demare nektet hardnakket på nettsamfunnet Twitter, før Greipel deretter la seg flat og beklaget det hele i dag.

I møte med skrivende journalister på en pressekonferanse i Pau i kveld, fikk Demare spørsmål om opptrinnet gjorde ham mer aggressiv i spurten torsdag:

– Definitivt. Jeg ble såret og berørt av det Greipel skrev. Det er trist når det sås tvil om det jeg presterer. Det er sant at jeg ikke er rittets beste i fjellene, men jeg har jobbet med akkurat den biten. Det beste svaret jeg kunne gi Greipel, var en seier i dag, svarte FDJ-spurteren.

Michael Rasmussen ga i går, overfor VG , uttrykk for at han trodde på André Greipels første utspill. I USA spilte Lance Armstrong inn sin daglige podcast, The Move, og ga uttrykk for det samme.

Amerikaneren kalte det «en vits» at juryen tilsynelatende ikke passet like godt på de bakerst i feltet (Demare) som dem foran.

Kristoffs reaksjon etter etappen: – Kanskje en tabbe av meg

Da Demare vant Milan-Sanremo i 2016, hevdet flere at han hadde hengt på en følgebil opp den kritiske bakken Poggio. Dette ble også et tema på pressekonferansen i Frankrike i kveld.

– Det vil alltid være kritikk og sjalusi. I Sanremo, som i går, var det mange dommere i løypa. Hadde jeg gjort noe galt, så hadde jeg fått en straff. I Tour de France er det mange kameraer også, sier Demare.

Deretter fortalte han om en episode som fant sted under etappen inn til Bagneres-de-Luchon for noen dager siden:

– Jeg så en av følgebilene til Bora (Sagans lag). Den stoppet opp og fulgte meg deretter i 40 kilometer. Jeg var fornøyd med at jeg viste dem at jeg klarte meg bra. Jeg har ikke noe å fortelle kritikerne. De får tenkte hva de vil, sier torsdagens etappevinner i Tour de France.

Uavhengig av om Demare faktisk holdt i en følgebil eller ikke, så er fenomenet alt annet enn uvanlig i sykkelverden. VG spurte i går tidligere proffrytter, nå Ekstra Bladet-ekspert, Michael Rasmussen om hvordan rytterne tør å gjøre dette med kameraer overalt langs løypa:

– Det er vanskelig å si, men han kan ha fått veldig, veldig mange flasker (da holder rytteren og sjåføren i flasken i noen sekunder for å få høyere fart) Det blir en enorm tidsgevinst om man blir kjørt opp fra 10 til 18 kilometer i timen ti ganger i løpet av én stigning. Da tjener du fort et par minutter, sa den danske eksperten.