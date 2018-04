ROUBAIX-KLAR: Alexander Kristoff kan snu en tung vår til kjempesuksess om han vinner Paris-Roubaix søndag. Foto: DIRK WAEM / BELGA

Analyse: Derfor sliter Kristoff i sitt nye lag

Publisert: 07.04.18 22:23 Oppdatert: 07.04.18 23:05

COMPIEGNE (VG) Alexander Kristoff (30) har syklet i konstant motvind etter overgangen til UAE. Årsaken er firedelt.

To seirer på 28 rittdager. Begge i «ubetydelige» ritt i Midt-Østen. Det er status før Paris-Roubaix på søndag. Alexander Kristoff (30) må fem år tilbake i tid for å finne en like trist start på sesongen som i år.

Søndagens storritt vil definere hvorvidt nordmannens vårsesong huskes som fullstendig fiasko eller kjempesuksess. Så enkelt og så brutalt er det for Alexander Kristoff sin del akkurat nå.

Han er inne i sin første sesong for sykkellaget UAE. Lønnskuttet fra glansdagene i Katusha er trolig betydelig. Nordmannens markedsverdi er ikke hva den gangen han vant Milan-Sanremo (2014) og Flandern rundt (2015).

At folk som følger Kristoff tett ser at prestasjonene hans er langt større enn hva resultatlistene forteller, er en mager trøst: For i sykkelsporten er nummer to i mål gjerne kjent som den første taperen.

Årsaken til den tøffe våren kan deles i fire:

Kristoff sesongåpnet tidligere i Tour of Qatar. Det rittet finnes ikke lenger. I år ble det derfor ritt i Dubai, Oman og Abu Dhabi i stedet. Det ga riktignok to seirer, men treningsmessig var opplegget en nedtur. Belastningen var for dårlig. Rittene ble rett og slett ikke tøffe nok. Kristoff - vant med tøff trening gjennom en årrekke - er en type som trenger tung belastning på denne tiden av året. Kristoff og trener Stein Ørn ønsket selv rittopplegget, og kan sånn sett ikke skylde på andre enn seg selv. UAE-laget har ikke «satt seg» skikkelig. Alexander Kristoff har måttet gjøre av jobben selv, på tidspunker der han gjerne skulle hatt hjelp fra lagkameratene. UAE-laget - som er et utspring fra italienske Lampre - er isolert sett ikke svakt, men det har ikke tradisjoner i vårklassikerne og er ikke komponert for å gi Kristoff den støtten han gjerne kunne ønsket seg. Kristoff kunne og burde altså fått mer hjelp. Nytt lag betyr nytt utstyr. Kristoff er angivelig godt fornøyd med det nye sykkelmerket som følger med UAE-kontrakten (du finner ikke en syklist som tør snakke mot lagets sponsor, men la gå). Bytte av sykkelmerke har imidlertid gitt utfordringer med 30-åringens sittestilling. Et problem som lar seg løse, men det har krevd mer testing enn man først innså - spesielt foran brosteinsrittene. Kristoff har vært mer preget av sykdom enn tidligere år. Selv har han åpnet opp for at vektnedgang, initiert av laget, kan være årsaken. Først ble han syk under rittet i Abu Dhabi tidlig i februar. Deretter var det en ny runde under Paris-Nice. Så var det en ny runde med forkjølelse i Belgia nylig. Dette har forkludret både ritt- og treningsopplegget i vår.

Totalen virker kanskje bekmørk. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. For selv om Kristoff «bare» ble nummer 16 i Flandern rundt forrige søndag, så klorte han seg fast og viste enda en gang hvor sterk han er i lange éndagsklassikere.

Nordmannens statistikk fra monumenter og lange VM-ritt de siste årene er oppsiktsvekkende bra. Faktisk så bra at det er umulig å avskrive 30-åringen tross en mager åpning på sesongen.

«Alt kan repareres», skrev avdøde Joachim Nielsen. Kanskje skjer det allerede søndag ettermiddag.