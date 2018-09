GIR SEG: Truls Korsæth, her fotografert under sykkel-VM i Bergen i fjor, har valgt å gi seg med syklingen. Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Sykdom fikk Korsæth til å legge opp: - Har slitt en god stund

Sykdomsplager gjorde det naturlig for proffsyklist Truls Korsæth (25) å legge opp tvert.

Publisert: 18.09.18 10:27

Lillehammer-rytteren hadde avtale med Astana ut sesongen, men har forsøkt å komme seg ut av kontrakten. Nå forteller Korsæth hvorfor han brått gir seg.

– Jeg har slitt med sykdom en god stund, og i sommer gikk det opp for meg at jeg ikke ville kunne konkurrere igjen før sesongen var over. Ved siden av syklingen har jeg alltid interessert meg for andre ting ved livet og muligheten for å studere på fulltid har vært fristende, sier Truls Korsæth i pressemeldingen fra Astana hvor laget bekrefter bruddet.

Astana-sjef Alexander Vinokurov beklager at 25-åringen gir seg.

– Vi aksepterer og støtter avgjørelsen til Truls Korsæth selv om det er trist å se en ung utøver som ham gi seg med profesjonell sykling. Han har vært et verdifull medlem av vårt lag og en flott person å ha i organisasjonen, sier Vinokurov.

Truls Korsæth, som var i sin andre sesong i Astana, skaffet seg for alvor et navn i internasjonal sykkelsport da han gjorde en formidabel jobb for Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen under VM-fellesstarten i Qatar i 2016. Den innsatsen ga ham proffkontrakt med Astana.

– Har nådd mange mål

Etter at han måtte bryte Tour of Yorkshire tidligere denne sesongen som følge av sykdom har man slitt med å finne ut av hva som forårsaket de «viruslignende symptomene».

Edvald Boasson Hagen sa mandag til NTB at han er lei seg over at Korsæth ikke ser noen mulighet for å fortsette som syklist.

– Det er veldig synd at han gir seg. Det er en stund siden jeg snakket med ham, men vet at han har slitt med skader. Han har tydeligvis tenkt godt gjennom denne avgjørelsen.

At det er en avgjørelse han ikke har tatt lett på, bekrefter Truls Korsæth selv.

– Kunne kommet tilbake

– Under mine i år i Astana har jeg nådd mange mål og fått erfaring for et helt liv. Derfor er det en naturlig avgjørelse å gi meg, og starte på en ny reise. Jeg tar med meg erfaringene i neste kapittel av mitt liv og vil alltid være takknemlig for at laget hadde tro på meg, sier Korsæth i pressemeldingen fra Astana.

NRKs sykkelekspert Ole Kristian Stoltenberg skjønner avgjørelsen til Korsæth.

– Truls har en del ugjort på sykkelen og er en tøff og sterk rytter, så han kunne nok ha kommet sterkt tilbake etter sykdommen. Samtidig så må kropp og hode «være med», hvis ikke er toppidretten brutal. Det er et voksent valg av en ung gutt, og vi kommer til å savne han, sier Stoltenberg til VG.