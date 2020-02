FRIFUNNET: Jan-Oddvar Sørnes håper på en ny periode som sykkelpresident. Denne uken ble han frifunnet etter å ha blitt anmeldt til domsutvalget i Norges idrettsforbund. Foto: Mette Bugge

Sykkelpresidenten frifunnet av NIFs domsutvalg

Jan-Oddvar Sørnes (53) var anmeldt for brudd på taushetsplikten i sitt verv som sykkelpresident. Nå er han frifunnet av domsutvalget til Norges idrettsforbund.

Det kommer frem i en dom som er datert onsdag.

Sørnes mente tidlig at anmeldelsen fra Bærum og Omegn Cykleklubb (BOC) - en av landets største klubber - skulle avvises som «åpenbart grunnløs». Det fikk han ikke aksept for av domsutvalget til idrettsforbundet. Utvalget frifinner likevel sykkelpresidenten.

– Jeg er fornøyd, og ikke overrasket, over at dommen som er avgitt slår fast at jeg ikke har opptrådt i strid med NIFs regelverk. Videre er jeg tilfreds med at dommen er særdeles klar og tydelig, sier Sørnes til VG.

Bærum og Omegn Cykleklubb, der Arild Salte er nyvalgt leder, varsler allerede nå at de vil anke saken til appellutvalget.

– Vi mener at dommen er grunnleggende feil. Årsaken til at domsutvalget kommer til feil avgjørelse, skyldes at domsutvalget har bommet på fakta i saken, mener Salte.

Bærum og Omegn Cykleklubb (BOC) anmeldte Sørnes for brudd på idrettens regelverk i fjor.

De reagerte på hvordan sykkelsportens øverste valgte leder angivelig hadde varslet tre sykkelklubber om at det kunne komme en disiplinærsak mot Arild Salte, som var i ferd med å velges inn i BOC-styret. Dette var før Sørnes hadde fått behandlet saken i sitt eget styre.

Bakgrunnen var et kritisk innlegg Salte hadde skrevet om Sørnes på en lukket Facebook-side med rundt 600 medlemmer.

Salte har hatt en lang rekke ulike lederverv i sykkelsporten de siste årene. Men han har også vært en tydelig og offentlig kritiker av økonomien rundt sykkel-VM i Bergen.

Ifølge Salte kan varslingen ha kostet ham vervet som styreleder i Bærum og omegn cykleklub. Domsutvalget til NIF mener imidlertid ikke at Sørnes opptrådte klanderverdig.

«Det var ikke nødvendig å informere klubbene før saken var styrebehandlet og vedtak forelå. Dette kan likevel ikke ses på som et brudd påtaushetsplikten, etter Domsutvalgets syn» heter det i dommen.

BOC-LEDER: Arild Salte vant ikke frem i domsutvalget til NIF. Foto: Anders K. Christiansen

«At informasjonen i dette tilfellet ble gitt før styret i NCF etter planen skulle behandle saken, kan ikke rammes som en straffbar handling etter NIFs lov. Dette dreide seg om en saklig og relevant opplysning som ble gitt til en begrenset krets av personer med pålegg om konfidensialitet» står det også.

Sørnes ble ikke tilkjent saksomkostninger i saken.

PS! Om en drøy uke er det kalt inn til forbundsting i Norges cykleforbund. Det skjer på Sola i Rogaland. Jan-Oddvar Sørnes ønsker å bli gjenvalgt som sykkelpresident i Norge.

Publisert: 27.02.20 kl. 15:34

