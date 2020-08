VANT: Alexander Kristoff vant Foto: Stuart Franklin / Pool Getty

Rørte treneren og kona: – Motbeviser mange

NICE/OSLO (VG) Alexander Kristoff (33) kom til Tour de France med håp om en etappeseier. Den kom allerede på første etappe, og nå blir han den andre nordmannen som kan ikle seg den gule ledertrøyen.

Før sesongen skulle Alexander Kristoff egentlig ikke kjøre Tour de France, og sammen med kona Maren ventet han tvillinger i løpet av sommeren.

På grunn av coronaviruset fikk Kristoff istedenfor en uvant sommer hjemme med familien og tvillingene, før han likevel fikk sjansen til å kjøre Tour de France.

Han takket for tilliten umiddelbart, med å spurte inn til en klar seier på den første etappen i Touren og samtidig kjøre seg inn i den gule ledertrøyen.

– Hva skal jeg si? Dette er noe han jobber for hver dag. Det at han lykkes på den måten han gjør i dag, det er stort. Det var full jubel i hjemmet, det var helt vanvittig, sier kona Maren til VG.

Kort tid etter målgang la hun et bilde på Instagram med Kristoff i den gule trøyen, hvor hun skrev: «Stolt av deg! ❤️#rørt».

– Jeg vet hvor mye han legger ned og hvor mye det påvirker familiesituasjonen. Når det da vises, alt arbeidet du legger ned, så blir det mye følelser, sier hun.

Også for trener og stefar Stein Ørn ble det en del følelser etter målgang.

– Er du rørt i kveld?

Ørn tar en kort pause før han svarer:

– Ja. Det er jeg. Dette er så stort. Det er en sesong med så få muligheter. Det å klare dette etter så lang tid ... I sykkelsporten som i alle andre idretter er prestasjoner ferskvare. Med den måten han spurter på i dag, så viser han at han har både hurtighet og evnen til å ta valg som han ikke har hatt før. Han motbeviser mange med måten han kjørte på i dag, sier treneren til VG.

Seieren er Kristoffs fjerde i Tour de France, og med seieren fikk han muligheten til å ikle seg den gule ledertrøyen for første gang.

– Det betyr mye for karrieren min (å ta den gule trøyen). Å ta den fjerde etappeseieren viser at jeg fortsatt kan være der oppe, selv om jeg er 33 år og har fire barn hjemme. Jeg presterer fremdeles og jeg vet at barna mine sitter hjemme og er veldig stolte, sa Kristoff i seiersintervjuet vist på Eurosport etter etappen, og hilste hjem til barna og kona Maren.

– Det var veldig hyggelig. Barna synes det var fint å høre om seg selv på TV, sier Maren om hilsenen hjem til Stavanger.

RØRT: Kona Maren var rørt etter at ektemannen spurtet inn til etappeseier i Tour de France. Her fra et pressetreff i forbindelse med NM i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Tror du han er fornøyd med rittet nå, eller er han sulten på mer?

– Dette var en skikkelig «kickstart», men han vil ikke sette seg på bakbeina. Han vil alltids prøve, og nå får han en ro på at han har prestert bra allerede.

Seieren er Kristoffs første i år, men kona er klar på at han har følte seg bra før han reiste til Frankrike og at han har hatt et bra treningsopplegg gjennom coronapausen. Kristoff startet beskjedent i sommerens første ritt, men har sett langt bedre ut etter at han slet seg gjennom fem knalltøffe dager i Critérium du Dauphine tidligere i august.

– Hva sier det om han at han i det hele tatt blir med på et slikt ritt, hvor han jo vet at han ikke har noen seiersmuligheter?

– Det viser at han vet hva som skal til for å prestere. Da gjør han det. Han gir aldri opp, og det lønner seg som regel til slutt, sier hun, vel vitende

