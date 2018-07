Én sjanse igjen for Kristoff etter ny miss: – Kanskje en tabbe av meg

Publisert: 26.07.18 17:52 Oppdatert: 26.07.18 18:42

PAU/OSLO (VG) Årets store Tour-sjanse for Alexander Kristoff, kalte Thor Hushovd den 18. etappen. Men heller ikke denne gang gikk nordmannen helt til topps.

Det endte som spådd med en massespurt, men Alexander Kristoff manglet de nødvendige kreftene som trengtes for å rulle først over målstreken, det på tross av at han var stemplet som forhåndsfavoritt.

Istedenfor kunne FDJs Arnaud Demaré juble for seier. Kristoff endte på 3. plass, også bak Christophe Laporte, men rett foran Edvald Boasson Hagen.

Topp fem etappe 18 1. Arnaud Demaré (FDJ), 3 timer, 46 minutter og 50 sekunder 2. Christophe Laporte (Cofidis), +00 3. Alexander Kristoff (UAE), +00 4. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), +00 5. Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), +00

– Jeg er litt skuffa, men jeg vet ikke om jeg hadde tatt det selv om jeg hadde vært på hjulet til Demaré. Jeg følte jeg hadde litt tyngre bein i dag enn forrige spurt, og det var ingen som var helt i nærheten av ham, sier Kristoff til VG.

– Laporte er en mann jeg vanligvis tar, men han ble nummer to. Man må være i posisjon, men i dag var jeg ikke helt i posisjon, fortsetter han.

– Er det bittert når Sagan ikke er der? Da vet du at du har en stor sjanse...

– Ja, det er det. Men igjen, jeg må gjøre ting perfekt, og FDJ har et veldig bra opptrekk. Vi har litt å jobbe igjen der, sier den norske 31-åringen.

I TV 2s analyse peker Thor Hushovd på at Kristoff var «for snill» i den siste svingen 550 meter før mål. Der mistet Kristoff hjulet til den franske vinneren Demaré.

– Jeg ble kanskje litt for passiv før den siste svingen. Jeg burde ha prøvd å spurte mer inn i den. Nå prøvde jeg bare å holde hjulet til Demaré, og da kom folk på venstre og høyre side. Jeg må egentlig ligge side om side ved Demaré, så det var kanskje en tabbe av meg der, sier Kristoff, og konstaterer at han «bommet litt før den siste svingen».

Grunnen til at sjansene var ekstra store for Kristoff på torsdagens etappe, var at flere av de store spurtkanonene (Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Mark Cavendish, Andre Greipel, Dylan Groenewegen) allerede har stått av Tour-en.

I tillegg gikk lederen av den grønne trøya, Peter Sagan, i bakken i nærmere 70 km/t på onsdagens etappe, og det var lenge usikkert om han i det hele tatt kunne starte den 18. etappen.

Alt dette gjorde Alexander Kristoff til den store favoritten på de 171 km fra Trie-sur-Baïse til Pau, og Thor Hushovd kalte etappen for «årets store Tour-sjanse» for nordmannen - riktignok dersom etappen endte med massespurt.

Det gjorde den, men det ble likevel ikke etappeseier til Kristoff. Det ble 3. plass. Edvald Boasson Hagen endte på plassen bak.

– Det var hardt på slutten. Men jeg hadde ikke mer fart, sier Boasson Hagen til VG.

Fredag er Kristoff igjen uten sjanser i Tour-ens siste fjelletappe, og heller ikke på lørdagen (tempoetappe) er han levnet særlige sjanser.

Men på søndagen gjelder det igjen for 31-åringen fra Oslo. Da er det duket for den tradisjonsrike sisteetappen som avsluttes på Champs-Élysées. Det blir hans siste sjanse på seier i årets Tour de France.

– Jeg har en fair sjanse i Paris, men jeg hadde en like stor sjanse i dag. Så sånn sett har jeg ikke en bedre sjanse i Paris, sier Kristoff.

Også Boasson Hagen har ambisjoner i Paris.

– Ja, vi må prøve. Det er ikke så mange andre sjanser nå, så da er det det som er målet, sier han.

PS: Forrige gang en nordmann gikk til topps i Tour-en, var i 2017. Da gikk Edvald Boasson Hagen til topps på den 19. etappen. Totalt har Norge 17 individuelle etappeseirer i Tour-en. De er fordelt på Thor Hushovd (ti), Edvald Boasson Hagen (tre), Alexander Kristoff (to), Kurt Asle Arvesen (én) og Dag Otto Lauritzen (én).