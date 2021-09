TRAGEDIE: Michelle Moestrup Sørensen mistet lørdag sin mann Chris Anker Sørensen. Her er de to fotografert i forbindelse med en galla i dansk TV 2.

Enken til den døde syklisten: − Sorgen og savnet er ubeskrivelig stort

Enken etter den døde danske syklisten Chris Anker Sørensen (37) setter nå ord på sine følelser etter lørdagens tragedie.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Anker Sørensen, som la opp i 2018, har jobbet som ekspert for dansk TV 2 de siste årene og var på plass i Belgia i forbindelse med sykkel-VM. Under en treningstur lørdag ble han påkjørt av en bil og døde av skadene.

Michelle Moestrup Sørensen, Chris Anker Sørensens enke, uttaler i en pressemelding til danske media:

– Det var et helt ubegripelig sjokk som rammet hele vår familie da min mann, Chris Anker Sørensen, lørdag avgikk ved døden i et meningsløst trafikkuhell i Belgia.

– Sorgen og savnet er ubeskrivelig stort, og intet kan lindre den store prosess som vi nå skal gjennom, lyder det fra Michelle Moestrup Sørensen.

Hun takker for all støtte som hun og familien har mottatt etter dødsfallet.

– Alle de vakre ordene om Chris som nå strømmer inn fra nær og fjern, varmer oss veldig hjelper i en forferdelig vanskelig tid.

– Han har rørt og begeistret mange med sin sykling, sine historier og sitt varme, nydelige vesen. Det er tydelig at han har gjort en forskjell og brent seg fast i mange menneskers bevissthet, uttaler hun i meldingen, gjengitt av blant andre Ekstra Bladet.

– Han var en fantastisk fin fyr. Det er uforståelig og ufattelig. Jeg har bare gode tanker, og gode ting å si om Chris. Det er dypt tragisk. Ord blir overflødige, sa Dag Otto Lauritzen til VG.

Chris Anker Sørensen etterlater seg også to døtre, som også sender sine vennlige tanker til den som har støttet dem de siste dagene.

– På denne måten vil jeg og våre to jenter gjerne takke for den store kjærlighet og varme vi merker fra hele landet i denne tid. Mange har delt sine historier og opplevelser med Chris. Det er vi glade for.

– Jeg kan slett ikke skjønne tanken om at jeg ikke skal kysse min mann igjen, og at jentene aldri igjen skal kunne klemme verdens beste pappa - for det var han.

– En vidunderlig far og en høyt elsker ektemann, er beskrivelsen fra Michelle Moestrup Sørensen. Hun ber nå om ro til å bearbeide sorgen.

Chris Anker Sørensen kjørte 12 Grand Tour-løp og var med Tour de France fem ganger. Han syklet mesteparten av karrieren for Bjarne Riis’ Saxo Bank.

Senere skulle han bli ekspert hos danske TV 2 og rakk å dekke Tour de France fem ganger før en tur på belgiske veier skulle koste ham livet lørdag. Han skulle sykle VM-løypa for å være godt forberedt til å kommentere herrenes temporitt dagen etter.

I nærheten av Zeebrugge ble han truffet av en varevogn og døde av skadene han pådro seg.