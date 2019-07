TUNG: Julian Alaphilippe sitter fremdeles i den gule trøyen, og kommer etter all sannsynlighet til å gjøre det også etter de to neste etappene, men deretter kommer Geraint Thomas (t.v.) og de andre Ineos-rytterne til å sette Deceuninck Quick-Step skikkelig på prøve i Alpene. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Wiggins avskriver Alaphilippe i sammendraget: – Det er bare ikke en sjanse

Julian Alaphilippe (27) fikk det tøft på den siste etappen før hviledagen. Franskmannen er defensiv i sine uttalelser, og blir levnet liten sjanse av en tidligere Tour de France-vinner.

Det er i podkasten «The Bradley Wiggins Show» at sammenlagtvinneren fra 2012 er nådeløs i sin karakteristikk av franske Julian Alaphilippes vinnersjanser.

– Hvis Alaphilippe fortsetter å kjøre som det, kommer han ikke til å vinne Touren. Det er bare ikke sjanse, sier Wiggins.

På den 15. etappen av Tour de France fikk 27-åringen for alvor merke at Deceuninck Quick-Step ikke er i nærheten å ha like sterkt lag som Geraint Thomas og Team Ineos.

Mens visekaptein Egen Bernal hang på Thibaut Pinot, tauet superhjelperytteren Wout Poels på Geraint Thomas opp Foix Prat d’Albis.

PÅ TOPPEN: Bradley Wiggins vant Tour de France i 2012 foran lagkamerat Chris Froome, som vant året etter, og italienske Vincenzo Nibali. Foto: Jerome Prevost / POOl L'EQUIPE

Alaphilippe satt på sin side helt alene, og tapte til slutt verdifull tid da han ikke lenger klarte å henge på de andre sammenlagtkanonene.

– Vi har ikke laget til å vinne Tour de France. Vi visste alle det da vi kom hit med tre ledere på laget. Min oppgave var å få til noe i begynnelsen av Touren. Man kan ikke ha fem hjelpere til hver leder, sier Alaphilippe ifølge NTB.

Alaphilippes lagkamerat Enric Mas var på forhånd regnet som den Deceuninck-rytteren som skulle hevde seg best i sammendraget.

Tour de France sammenlagt (etter etappe 15) 1) Julian Alaphilippe, Deceuninck Quick-Step 2) Geraint Thomas, Team Ineos (+1.35) 3) Steven Kruiswijk, Team Jumbo-Visma (+1.47) 4) Thibaut Pinot, Groupama FDJ (+1.50) 5) Egan Bernal, Team Ineos (+2.02) 6) Emanuel Buchmann, Bora-Hansgrohe (+02.14) 7) Mikel Landa, Movistar Team (+04.54) 8) Alejandro Valverde, Movistar Team (+05.00) 9) Jakob Fuglsang, Astana Pro Team (+05.27) 10) Rigoberto Uran, EF Education First (+05.33) Vis mer

Det var derfor svært overraskende da den 24 år gamle spanjolen slapp hovedfeltet før spurteren Elia Viviani, som er alt annet enn en fjellgeit.

– Mas forlater laget etter sesongen, han ble nummer to i Vueltaen i fjor. Kanskje har han blitt fortalt at ikke får kjøre Vueltaen, kanskje han ble fortalt at han var lagkaptein i dette treukersrittet og at dette er en form for protest fra Mas, spekulerer Wiggins.

– Han har ikke noe lag, og jeg kan ikke se for meg at han kan vinne Tour de France, fortsetter tidenes første britiske sammenlagtvinner, som holder sin tidligere lagkamerat, Geraint Thomas, som favoritt.

Thomas ligger i øyeblikket ett minutt og 35 sekunder bak Alaphilippe.

– Det er både mye og veldig lite. En svakhet på et fjell i 15–20 kilometer så er alt over, sier Alaphilippe.

