Mer kjede-trøbbel for Kristoff

EPERNAY (VG) Alexander Kristoff (32) sikter seg inn på etappeseier i Tour de France tirsdag. Da bør utstyret være i orden.

Det var det ikke da nordmannen trillet i mål på mandagens etappe. Nok en gang slet Kristoff med kjedet.

Han er klar på at han uansett hadde vært sjanseløs mot Julian Alaphilippe, som vant etappen. Men etter å ha trillet frem til UAE-bussen i målområdet, så ga 32-åringen noen kjappe beskjeder til lagets mekaniker.

Dette er andre gang på tre etapper at Kristoff har hatt et trøblete kjede.

- På den første etappen så handlet det om at kjedet falt ned, og hang seg fast på innsiden av «chain-catcheren». I dag hadde jeg tatt av «chain-catcheren», så nå var ikke det et problem lenger. Nå ville den ikke ned på lilleskiva. Den hoppet litt. Så jeg vet ikke om det er et ledd som er stivt eller noe. De får skifte ut kjede og den innerste kransen, sier Kristoff til VG.

– Du vinner ikke i Tour de France med kjedetrøbbel?

– Det er på lilleskiva, og jeg vinner ikke etapper av å sykle på den skiva uansett, smiler Kristoff.

– Det var ikke avgjørende i dag, men det må fikses til i morgen, understreker han.

UAE-kapteinen slet også med mageproblemer på den første etappen. Det fikk han fort kontroll på.

Men i målområdet etter den tredje etappen, ga han også beskjed om å senke setet en liten centimeter foran tirsdagens økt:

Et sittesår er forklaringen. Det gjør at han blir sittende litt for høyt på sykkelen.

Kristoff sa allerede før mandagens etappe at den etter alle solemerker ville bli for tøff for ham. Det ble den også, og 32-åringen forsøkte i stedet å spare noen krefter.

For i morgen, tirsdag, har han en solid vinnersjanse i Tour de France.

– I morgen skal jeg prøve. Det er en kupert avslutning, men den er enklere enn i dag. Jeg har troen på at jeg henger med i morgen, sier Kristoff.

– Er det en reell vinnersjanse?

– Ja, det er det. Så får vi se om jeg gjør det bedre enn sist. Da var jeg uheldig, samtidig som magen ikke stemte helt. Men magen var fin i dag og bena kjennes bra ut, mener han.

