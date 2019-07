Sekunddrama da 24-åring sjokkerte i Tour de France: – Utrolig

CHAMPAGNEY (VG) Italienske Giulio Ciccone (24) gikk seirende ut av en dramatisk sekundstrid og tok over den gule trøya i Tour de France.

Julian Alaphilippe kjempet som besatt opp de siste meterne til toppen av La Planche des Belles Filles. Franskmannen rykket like godt fra verdens beste klatrere i et tappert forsøk på å forsvare den gule trøya han bar i dag.

– Se på det der! Det er det sykeste jeg har sett. Han kjører fra de beste klatrerne! utbrøt Thor Hushovd i studioet til TV 2 - tydelig imponert.

Men det holdt altså ikke for Alaphilippe.

Topp 5 på etappen: 1. Dylan Teuns

2. Giulio Ciccone

3. Xandro Meurisse

4. Geraint Thomas

5. Thibaut Pinot Vis mer vg-expand-down

Trek Segafredo-rytter Giulio Ciccone hadde ligget i brudd gjennom hele dagen. Han virket lenge an til å vinne etappen, men gikk fullstendig tom for krefter på de siste meterne. Dermed ble det istedet Dylan Teuns som kunne strekke armene over hodet på 1150 meters høyde.

– Det er helt utrolig. Det å vinne denne uken hadde jeg ikke ventet, selv om jeg visste at det var en mulighet i dag. Jeg satset på å gå i bruddet og ga alt i finalen, sier Teuns i seiersintervjuet.

Likevel holdt det akkurat hva gjelder gul trøye for Ciccone: Italieneren leder nå Tour-en med seks små sekunder.

Han er bare 24 år gammel. Det er bare noen få uker siden han vant klatrekonkurransen og tok én etappeseier i Giro d’Italia.

Det må kunne kalles en solid overraskelse at han nå leder Tour de France.

– Det er helt utrolig. Følelesen er crazy. Jeg er 24 år gammel og kom hit bare for å få erfaring, smiler Ciccone på toppen av La Planche des Belles Filles.

Han snakker godt engelsk, men foretrekker italiensk. Gang på gang gjemte han hendene i et smilende ansiktet da journalister i pressesonen ba om intervjuer på engelsk.

Ved én anledning foreslo han at en italiensk kameramann kunne stille spørsmål for en engelsktalende TV-journalist.

– Hvor bekymret var du for at trøya skulle ryke?

– Jeg tenkte bare på etappeseieren opp det siste fjellet. Etter etappen, som jeg ikke vant, tenker jeg at det er bedre å ha gul trøye, sier han.

Hva så med de som er ventet å kjempe om sammenlagtseieren når Tour de France-sirkuset har kommet til Paris om drøyt to uker?

ETAPPEVINNER: Dylan Teuns fra Bahrain-laget gikk først over mål. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Team Ineos (Thomas og Bernal) og FDJ (Pinot) lå kontrollert i feltet uten å ta føringer gjennom dagen.

Movistar kjørte derimot i front inn mot dagens siste fjell, og mørnet i samme slengen Team Ineos-kapteinene Geraint Thomas og Egan Bernal. Da FDJ - anført av Thibaut Pinot - satte seg i front med to kilometer igjen, var de to Ineos-rytterne alene igjen mot resten.

Det kan være gode nyheter for konkurrentene før de virkelige fjelletappene kommer senere i rittet.

Thomas viste likevel styrke da han fikk noen meter til resten idet han krysset målstreken. Det gjør at han nå ligger foran med-kaptein Egan Bernal i sammendraget.

Topp 10 i Tour de France: 1. Ciccone 2. Alaphilippe +6 sek 3. Teuns +32 sek 4. Bennett +47 sek 5. Thomas +49 sek 6. Bernal +53 sek 7. Pinot +58 sek 8. Kruijswijk +1 min 04 sek 9. Woods +1 min 13 sek 10. Uran +1 min 15 sek Vis mer vg-expand-down

– Jeg følte meg ganske bra. Det var en solid dag. Det er aldri lett i de første fjellene. Da Movistar kjørte, så følte jeg meg også bra. En anstendig dag, sa Thomas etter målgang.

Dagens taper var AG2R-kaptein Romain Bardet, som åpenbart viste svakhet på tampen av etappen, og måtte slippe resten av favorittene med under én kilometer igjen til mål.

Bardet tapte over ett minutt til Geraint Thomas på torsdagens etappe.

Samtidig måtte altså Movistar-ryttere som Nairo Quintana og Mikel Landa avgi tid til Thomas - tross en solid arbeidsinnsats av lagkamerat Alejandro Valverde på slutten av etappen.

TAPTE TRØYA: Julian Alaphilippe mistet trøya med seks små sekunder, tross heroisk forsøk på tampen av etappen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

