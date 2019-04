Kristoff på pallen i Flandern Rundt: - Jeg vant en tredjeplass

OUDENAARDE/OSLO (VG) Alexander Kristoff spurtet inn til 3. plass i Flandern Rundt, etter at taktisk spill blant favorittene ødela seierssjansen.

Dermed vant italienske Alberto Bettiol det legendariske rittet da han skaffet seg en solid luke samtidig som favorittene kikket på hverandre og så ut til å gi bort seiersmuligheten til italieneren. Da hadde italieneren distansert konkurrentene med de nødvendige sekundene gjennom sterk bakkekjøring opp legendariske Oude Kwaremont og Paterberg.

Topp 10 Flandern Rundt 1 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First

2 Kasper Asgreen (Dan) Deceuninck-QuickStep

3 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates

4 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus

5 Nils Politt (Tys) Katusha-Alpecin

6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb

7 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale

8 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team

9 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal

10 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team

Bak Bettiol vant Kristoff imidlertid sluttspurten i forfølgergruppen og tok 3. plassen i Flandern Rundt. Danske Kasper Asgreen ble nummer to etter å ha rykket fra denne gruppen noen kilometer fra mål.

– Det er bare å ta av seg hatten. Han har på 6–7 siste utgavene fem topp fem-plasseringer, sier TV 2 ekspert Johan Kaggestad etter målgang om Kristoff.

Selv sier Kristoff at han måtte spare bena til avslutningen fordi han var dyktig sliten.

– Jeg forsøkte å være smart. Jeg måtte bare spare krefter og hadde antydning til kramper, sier Kristoff til TV 2 rett etter målgang.

Det var tydelig at samarbeidet var dårlig i den jagende gruppen fordi nettopp spurtsterke Kristoff var del av denne gruppen

– Jeg vant en tredjeplass føler jeg, sier nordmannen.

Etter denne spurtseieren i Gent-Wevelgem sist helg var Kristoff nevnt blant outsiderne:

Etter en sterk dag på sykkelsetet satt Kristoff i en god posisjon til å kopiere 2015-seieren en mil fra mål. Da satt han i en gruppe med de største forhåndsfavorittene. Da hadde Kristoff skjært grimaser opp de avgjørende bakkene og bitt seg fast.

Men det var tydelig at konkurrentene fryktet Kristoff og samarbeidet var elendig i jakten på italieneren. .

7,5 kilometer fra mål hadde italieneren økt ledelsen til 25 sekunder. 5 kilometer fra mål var det nede i 22 sekunder. Men deretter økte avstanden og italieneren rullet inn til seier etter seks timer og 19 minutter.

– Jeg forstår det ikke. Det er min første seier, sier Bettiol i det offisielle seiersintervjuet.

UTE AV RITTET: Niki Terpstra veltet og skal nå være uaktuell til Paris-Roubaix. Foto: DIRK WAEM / BELGA

Følgende nordmenn stilte til start: Sven Erik Bystrøm, Alexander Kristoff , Vegard Stake Laengen Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen.

Det startet rolig i endagsklassikeren der fire ryttere kjapt opparbeidet seg en solid ledelse som gikk over åtte minutter, før feltet utlignet farten.

Den første virkelig dramatiske velten kom med 156 kilometer igjen. Og spesielt ble det dramatisk for fjorårsvinneren Niki Terpstra, som ble liggende igjen på asfalten.

Senere skrev Team Direct Energie på twitter at Terpstra ble kjørt til sykehus, men at det gikk bedre for sykkelstjernen og det ble opplyst at han ikke skal være aktuell til neste helgs Paris-Roubaix.

Publisert: 07.04.19 kl. 17:08 Oppdatert: 07.04.19 kl. 17:30