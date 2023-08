VERDENSMESTER: Remco Evenepoel tok VM-gull på den individuelle tempoen i Glasgow, Skottland.

Evenepoel ble verdensmester – 19-åring sjokkerte storfavorittene

Regjerende verdensmester på tempo, Tobias Foss (26), klarte ikke å forsvare tittelen og endte på 11. plass. I stedet viste Remco Evenepoel (23) superkrefter og tok VM-gull, mens stortalentet Joshua Tarling (19) viste seg frem for sykkelverdenen.

Allerede før start så det tilsynelatende tøft ut for Foss å klare å forsvare VM-tittelen fra 2022 – i hvert fall på papiret:

Knallsterke konkurrenter som Wout Van Aert (Belgia), Tadej Pogacar (Slovenia), Filippo Ganna (Italia), Stefan Küng (Sveits) og Remco Evenepoel (Belgia) var blant rytterne som startet i minuttene før Foss. Nordmannen var sistemann ut fra startblokken i Glasgow i Skottland.

Den store overraskelsen var likevel det 19 år gamle supertalentet Joshua Tarling. Ineos-rytteren fra Storbritannia fosset gjennom den 47,8 kilometer lange individuelle tempoen, og hverken van Aert, Küng eller Pogacar klarte å holde følge.

Tarling tok en suveren ledelse mens de største kanonene fremdeles var ute i løypen.

– Et fantastisk ritt av Tarling, sa TV 2-kommentator Magnus Drivenes.

SJOKKERTE: Joshua Tarling var den store overraskelsen på VM i tempo. 19-åringen tok bronsemedalje.

– Hvem hadde trodd at dette var mannen å slå i dag? Folk snakket om at han burde unne seg selv å kjøre U23-klassen, og at det er større sjanse for medalje der, fulgte kompanjong og ekspertkommentator Mads Kaggestad opp med.

– Han er en rytter som sikter høyt. Han er Word Tour-proff og bør holde seg på det nivået i mesterskapene selv om han kunne kjørt U23-VM, sa Kaggestad.

Likevel holdt ikke 19-åringens kanontid hele veien inn:

Ganna og Evenepoel hang langt bedre med, og lå henholdsvis seks og to sekunder foran unggutten etter første tidsmåling (12,6 km).

Ved andre mellomtid (34,7 km) hadde Evenepoel økt til 25 sekunder til Tarling og overtatt ledelsen foran Ganna.

Italienske Ganna vant de to årene før Foss, i 2021 og 2020, og vant også den siste tempoetappe han deltok i før VM – i Tour de Wallonie i Belgia.

I mål tok han ledelsen 36 sekunder foran Tarling.

Men bak kom Remco Evenepoel susende – og helt på felgen.

12,28 sekunder foran Ganna betydde VM-gull for belgieren.

Dermed ble det sølv til Ganna, og en sensasjonell bronse til Tarling.

13. PLASS: Regjerende mester i U23-VM Søren Wærenskjold måtte nøye seg med 13. plass.

Også Uno-X-rytter, med sitt første Tour de France under beltet, stilte til start på tempoen. Wærenskjold vant U23-tempoen for ett år siden, og kunne vise seg frem også på elitenivå, men det ble kun en 13. plass på gutten fra Mandal.

Iver Knotten, den tredje og siste nordmannen fra start endte på 28. plass.