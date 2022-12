SLIPPER STRAFF: Mathieu van der Poel.

Van der Poel vant ankesaken – straffes ikke for hotellbråk

Sykkelstjernen Mathieu van der Poel vant fram med sin anke i saken der han var anklaget for vold mot to tenåringsjenter på et hotell i Australia i september.

NTB

Det var natten før VM-fellesstarten i september at det oppsto bråk på hotellet. 27-åringen skal ha konfrontert to unge jenter i en hotellkorridor etter at de gjentatte ganger hadde banket på døren hans. Ifølge politiet var de 14 og 15 år.

Nederlenderen ble i slutten av september straffet med to bøter av en lokal dommer. Den ene var på 1000 australske dollar (7000 kroner), mens den andre lød på 500 dollar (3500 kroner). Han anket saken, og tirsdag fikk han medhold.

– Det var et veldig godt utfall, sier hans advokat Michael Bowe til australske ABC.

– Ingen har lyst til å bære med seg en dom resten av livet når man er en god person. Retten støttet vårt syn på saken, fortsatte han.

Resultatet etter hotellklammeriet ble noen timer hos politiet, hvilket ødela alle nederlenderens sjanser i VM-fellesstarten. Han sto av rittet etter kun tre mil på sykkelen.