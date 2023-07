FERDIG: Fabio Jakobsen forlater Soudal Quick-Step etter sesongen.

Jakobsen forlater Quick-Step: − Kan dessverre ikke bli værende

Den nederlandske spurtkanonen Fabio Jakobsen (26) forlater det stjernespekkede laget Soudal Quick-Step etter sesongen.

Det bekrefter Jakobsen overfor den nederlandske avisen NOS. 26-åringen innrømmer at han ikke er lysten på konkurrere om kapteinsrollen mot den belgiske sammenlagtrytteren Remco Evenepoel eller hans belgiske spurtkollega Tim Merlier.

– Jeg snakket med Patrick Lefevere (lageier), og vi avtalte at vi går for suksess i Tour de France. Etter det ga vi hverandre en klem. Jeg kan dessverre ikke bli værende, og jeg ser derfor etter et nytt lag. Det ser dog bra ut, sier Jakobsen til avisen.

Spurtspesialisten tok sin første og foreløpig eneste etappeseier i Tour de France på den 2. etappen i fjor. I Vuelta a Espana har han vunnet totalt fem etapper.

Den regjerende nederlandske landeveismesteren har syklet for Quick-Step-laget siden 2018, og det er foreløpig usikkert hvor hans neste stoppested i karrieren blir. Jakobsen har så langt slitt i årets Tour de France og står med en 4.plass som beste resultat.

