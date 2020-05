ENNÅ IKKE AVSLØRT: Lance Armstrong gjorde comeback i Tour de France i 2009 (bildet). Et par år senere innrømmet han det mange lenge hadde mistenkt: Suksessen var bygd på doping. Foto: Daniel Sannum Lauten

Armstrong i ny dokumentar: – Kanskje 10.000 løgner

Dopingdømte Lance Armstrong (48) hevder at han kunne endt opp som drapsmann på grunn av morens oppdragelse og stefarens angivelig røffe behandling av ham.

Det kommer frem i den totalt fire timer lange dokumentaren «LANCE».

– Det er et mirakel at jeg ikke er massemorder, uttaler den doping-detroniserte sykkelkongen innledningsvis, ifølge en anmeldelse i The Guardian.

Armstrong sier det med henblikk på sin stefar og mamma Linda Armstrong Kellys (65) oppdragelse av ham – som hun også har skrevet bok om. Hun var 17 år da hun fødte ham. Hun har senere gjort karriere som foredragsholder og er blitt kåret til «Årets mor». Hun skal ikke ha uttalt seg i forbindelse med dokumentaren.

Lance Armstrong hevder at stefaren Terry Armstrong «banket dritten ut» av ham. Ifølge Chicago Sun Times vedgår Terry Armstrong i dokumentaren at han var opptatt av streng disiplin og at han ikke viste stesønnen den omsorg han burde ha gjort.

Første del vil bli vist i USA søndag. Den andre en uke senere. Der snakker han naturligvis også om alle årene med løgn rundt egen dopingbruk.

– I mitt tilfelle er det kanskje 10.000 løgner, anslår han på bakgrunn av antall ganger han er blitt spurt om doping.

les også Armstrong-dokumentar: Dopet før VM-gullet i Oslo

Rettighetshaver ESPN håper den kan følge opp deres ferske supersuksess «The Last Dance». Dokumentaren om basketballikonet Michael Jordan (57) er ifølge USA Today i snitt sett av 5,6 millioner per episode i USA de siste fem ukene.

I Norge har den fått rosende omtale etter å ha blitt vist på Netflix. Men «tidenes mest sette» har også fått kritikk, slik det fremkommer i denne VG-saken.

Ifølge regissør Marina Zenovich, har Lance Armstrong ikke vært involvert i redigeringen og etterarbeidene med «LANCE». Hun sier til USA Today at hun ikke har snakket med Armstrong siden desember.

Han skal ha likt «deler» av dokumentaren, mens andre deler «var vanskeligere for ham på se». «LANCE» er bygd opp rundt åtte intervjuer med hovedpersonen fra mars 2018 til august 2019, og en rekke andre intervjuer med hans tidligere lagkamerater, konkurrenter og journalister.

les også Lance Armstrong til VG: «Jeg har behandlet mange respektløst. Det er fullstendig uakseptabelt»

Amerikanske Zenovich, kjent for tidligere dokumentarer om Robin Williams og Roman Polanski, kan ikke gi noe godt svar på hvorfor Lane Armstrong har gitt henne den tilgangen han faktisk har gjort – og hvorfor han åpenbart blottlegger seg slik han gjør.

– Vi kom overens. Han likte på en måte de tøffe spørsmålene. Det er som en fektekamp. Han forsøker å få kontroll, men jeg prøver å bore dypere, sier Marina Zenovich.

Lance Armstrong forsvarer sin bruk av nær alle ulovlige midler - kortison, veksthormoner og utholdenhetsdopet epo - med at «alle» gjorde det på 1990-tallet. Han vant sin første av syv Tour de France-titler i 1999.

Her en fire minutter lang oppsummering «Armstrong fra helt til juksemaker»:

– Det var ingen etikk og ingen moral, hevder han – og hevder det gjaldt for samtlige involverte i sykkelsporten.

Lance Armstrong har aldri fremstått som angrende synder siden det for snart 10 år ble helt klart for offentligheten at suksessen og millioninntektene hans var bygd på juks. Det gjør han heller ikke i «LANCE».

– Jeg ville ikke gjort noe annerledes, sier han til Marina Zenovich.

les også Armstrong drar Hushovd og Kristoffs tidligere sjef inn i løpsfiksingssak

Lance Armstrong pådro seg testikkelkreft på midten av 1990-tallet og er ikke fremmed for at heftig bruk av anabole steroider kan ha vært årsaken. På spørsmål om han brukte sin påfølgende kreftkampanje «Livestrong» som «beskyttelse» mot dopingbeskyldninger, svarer han at det er urettferdig.

Samtidig uttaler han at han «innimellom brukte kreft» som beskyttelse.

I 2015 kom han til Frankrike for å sykle et par av etappene i Tour de France, med den hensikt å promotere kampen mot kreft:

Publisert: 22.05.20 kl. 18:11

